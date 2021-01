Patrick Texeira espera una guerra contra Brian Castaño con el fondo de la rivalidad Brasil y Argentina

Patrick Texieira entiende el valor extra de su pelea contra Brian Castaño, no solo porque defenderá su faja mundial en las 154 libras, sino porque todo el país estará atento a su actuación.

Será como un clásico Brasil vs. Argentina, pero con guantes y golpes. Patrick Texieira entiende el valor extra de su pelea contra Brian Castaño, no solo porque defenderá su faja mundial en las 154 libras, sino porque todo el país estará atento a su actuación.

El brasileño esperó mucho tiempo por esta oportunidad y sabe que un choque contra un argentino reviste un elemento especial por la rivalidad histórica entre ambas naciones, aunque él va mucho más allá del elemento nacional: simplemente quiere ser el mejor junior mediano de estos tiempos.

Ambos chocarán el 13 de febrero por la pantalla de DAZN y Texeira espera que Castaño sea el séptimo argentino que derrota en su carrera. Desde la tremenda pelea entre Acelino Freitas y Jorge Barrios en el 2003 no había un choque por una faja mundial entre dos guerreros de esa naciones sudamericanas.

Brasil vs Argentina, Pelé vs Maradona, Texeira vs Castaño, esta pelea será de esas en la que uno no debe cerrar un ojo...

Después de tanta espera, ¿cómo van las expectativas para la pelea?

“Las expectativas son muy grandes. Llevamos tiempo entrenando duro en los Estados Unidos. Hemos entrenado mucho la parte física, la parte técnica. Estamos muy ansiosos de que se de esa pelea’‘.

¿Cómo contemplas en tu mente la pelea contra Castaño?

“Sé que es una pelea difícil, dura, pero estamos trabajando bien la estrategia y creo que de nuestra parte vamos a hacer una gran pelea. Va a ser un contraste de habilidades y técnicas más que de poder. Creo que las mías son superiores a las de él’‘.

¿Cómo ves la situación en las 154 libras?

“Charlo es campeón con tres fajas, yo tengo la mía de la OMB. De ganarle a Brian Castaño no veo ningún problema en unificar los títulos con Jermell Charlo. Pero primero debo vencer este obstáculo’‘.

¿Qué cambió después de tu derrota ante Curtis Steven?

“”Cambiaron varias cosas, sobre todo de estilo. Estudié mis errores. Esa derrota me obligó a usar más la técnica, a ser un boxeador más inteligente. Antes buscaba la pelea por la pelea. Antes quería imponer más mi tamaño, mi alcance, pero esa derrota me demostró que debía ser más inteligente’‘.

¿Cómo te ves dentro de la tradición del boxeo de tu país?

“Me siento feliz de seguir la línea de campeones como Eder Joffre, Popó Freitas. Quiero ser grande como ellos y darle mucha gloria a Brasil, pero soy una persona humilde, tranquila, de casa, jugando videos, pero sobre todo, entrenando en el gimnasio’‘.

¿De qué maneras entras en el boxeo y no en el fútbol?

“Mi papá siempre hablaba de las películas de Bruce Lee. Yo queria practicar algo, Judo, Karate, pero encontré un gimnasio de boxeo y me enamoré de este deporte. Me apasioné y me quedé en ese gimnasio hasta hoy’‘..

¿Cómo pasaste el 2020 de pandemia?

“Fue complicado, sobre todo en lo mental. Tuve problemas con la visa y no podía viajar para la pelea. Muchos problemas escapaban a mis manos, pero el entrenamiento fue mi refugio. Estaba todo el tiempo corriendo y eso me mantuvo hasta que todo se solucionó gracias al trabajo de Golden Boy. Esta pelea contra Brian será una guerra, lo garantizo’‘.