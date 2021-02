Boricua de Miami Beach vuelve al ring por la gloria y por la igualdad salarial de la mujer

Melissa Hernández, artista pintora residente en Miami Beach, conquistó seis coronas mundiales de boxeo profesional y en el 2016 colgó los guantes frustrada por la desigualdad en la paga a las boxeadoras con respecto a los hombres.`

Nunca perdió su amor por el pugilismo y continuó entrenando sin saber qué le iba a deparar el destino.

Las cosas cambiaron mucho desde entonces y Melissa (23, 7 KOs; 7, 1KO; 3) decidió aceptar una oferta para volver al ring y desafiar a la campeona superligero del Consejo Mundial de Boxeo, la británica Chantelle Cameron, el 20 de marzo en Londres, en una velada organizada por Matchroom, la misma promotora que montará la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el turco Avni Yildirim, el 27 de febrero en el Hard Rock Stadium en Miami.

“Me pagarán muy bien, por eso me animé a volver a subir a los cuadriláteros”, confesó Melissa. “Voy a pelear por la gloria, por ganar lo que he soñado y por defender el derecho a la igualdad en los salarios de las boxeadores. Yo me retiré porque me pagaban migajas”.

El próximo 4 de febrero, Melissa cumplirá 41 años y no teme en absoluta enfrentarse a la campeona Cameron, quien cuando ambas suban al ring tendrá 12 años menos que ella.

“Estoy segura que voy a vencer a la chamaquita”, comentó Melissa. “Ella es alta, pelea durísimo, se mueve bien y tira sus puños muy rápido, pero yo tengo 20 años en ese deporte, poseo la experiencia y voy a boxearla. Es un gran desafío para mí, vamos a ver qué puedo hacer con ella”.

Esta pelea es un total desafío para Melissa. Firmó un compromiso con Greg Cohen Promotions y si derrota a Cameron extenderá el contrato con su promotora por cuatro combates más.

“El objetivo es enfrentar a la campeona indiscutible, la irlandesa Katie Taylor”, afirmó Melissa. “Ahí voy a ganar un montón de dinero”.

Nacida en Mayagüez, Puerto Rico, y criada en el Bronx, Nueva York, la pobreza y la falta de dinero nunca fueron un problema para ella, a diferencia de la mayoría de los boxeadores que surgen de los estratos más deprimidos. Melissa reclama ahora mejor paga para las pugilistas por un acto de justicia y agradece que nunca le ha faltado un pan en la boca.

Su padre es doctor en sicología y su madre científica; sus tres hermanos se graduaron en la universidad y cuando Melissa tenía 15 años ingresó al Whitney Museum of Art para estudiar cine, video y fotografía y luego se inclinó por la moda y trabajó en Patagonia y Gap.

Con los amigos acudía a los gimnasios y le gustaba el ambiente, la exigencia física y el día que se atrevió a ponerse los guantes y a intercambiar golpes con una sparring alguien vio que tenía condiciones y ahí empezó su carrera.

“Yo veí que los boxeadores ganaban millones, mi referencia era Floyd Mayweather Jr. y estaba segura que con las cualidades que yo tenía también iba a ser millonaria”, comentó Melissa. “Qué lejos estaba de la verdad”.

En octubre del 2005 debutó con un triunfo por puntos sobre la china Zhang Mao Mao. Y de ahí para adelante fue un ascenso meteórico que la llevó a conseguir seis cinturones mundiales.

“La plata no llegaba y mis padres y mis hermanos me decían que dejara eso y que volviera a la universidad para tener plata para pagar la renta”, recordó Melissa. “Hasta que decidí dejar todo colgado”.

Ahora Melissa se entrena en el Continuum Sporting Club en Miami Beach, donde además es instructora.

Tiene programado viajar a Nueva York el 12 de febrero para dar los últimos detalles a su preparación, pues su viaje a Inglaterra está programado para el 5 o 6 de marzo.

“En Londres debo hacer una cuarentena de 10 días y por mi parte me cuido bastante porque la pandemia ya me arruinó una gran oportunidad”, dijo Melissa. “Iba a pelear en el Madison Square Garden de Nueva York en junio pasado, pero por el COVID-19 la velada se suspendió. En estos momentos estoy enfocada –y cuidándome- en mi compromiso dentro de siete semanas. Voy a pelear dos años más al más alto nivel. Quiero desafiar a Katie, vencerla, cobrar una buena bolsa y luego me retiro”.