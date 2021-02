Vamos con la intención de tumbarle la cabeza al Canelo Alvarez. Yildirim le va a perder el respeto

Joel Díaz no viajó a Turquía a perder el tiempo. No se puso en la esquina de Avni Yildirim para ocupar espacio. El respetado entrenador es un convencido y tiene convencido a su pupilo de que el 27 de febrero puede estremecer al mundo en Miami con una sorpresa de marca mayor.

Absolutamente nadie ofrece un pronóstico favoriable a Yildirim cuando enfrente a Saul “Canelo’‘ Alvarez en el Hard Rock Stadium por la pantalla de DAZN, pero Díaz cree que lo imposible puede suceder si su muchacho entrena como es debido y nutre su mente de pensamientos positivos.

Entrenado y maestro han establecido una fuerte relación que debe alcanzar su punto máximo cuando lleguen a la Capital del Sol para la gran pelea. No en pocas ocasiones, Díaz estuvo en el lado B de la ecuación, en peleas que parecían disparos en la oscuridad y muchas veces dio en el blanco.

¿Lo podrá hacer ahora?

¿Cómo comenzó la relación suya con Yildirim?

“Avni y yo tuvimos una conexión a principios del 2020, cuando Roberto Díaz, de Golden Boy, me contactó que estaba trabajando con un manager que tenía un peleador que no estaba contento con el trabajo de su equipo. Me lo trajeron a mi campamento, trabajamos mucho. Le gustó y me dijo que llevaba mucho tiempo en el boxeo y nadie le había enseñado lo que yo había hecho con él en dos semanas’‘.

¿Qué le parece?

“Muy inteligente, muy trabajador, enfocado, aprende muy bien. Es ahora un peleador totalmente diferente. Cuando se habló de pelear con Canelo el estaba en Alemania, pero como las fronteras están cerradas y el tiempo pasaba, su manager me dijo que Avni me necesitaba y me fui a Turquía a encontrare con él en Estambul y ahora estamos en Antalya, donde lo tenemos todo. Solo quería entrenar conmigo’‘.

La oportunidad es tremenda para el tuco.

“La agradecemos a todos aquellos que la hicieron posible. Sabemos que es una tarea muy difícil, pero nada es imposible si tenemos la confianza, el trabajo y el material. Así que vamos a seguir trabajando fuerte hasta que llegue el día para darles a los fanáticos lo que ellos quieren ver, una buena pelea’‘.

Nadie apuesta a Yildirim, ¿qué puede hacer contra Canelo?

“Preparar a mi peleador lo mejor posible para enfrentarlo. Todo el mundo quiere saber cuál es el plan de ataque, pero hay entrenadores que notan todo lo que uno hace. No doy plan de ataque. Solo te digo que la pelea no va a ser fácil para Canelo, a quien admiro. Soy su fanático, pero hago análisis y hago un plan inteligente, buena estrategia y buena base de entrenamiento para enfrentar al mejor peleador de esta época’‘.

¿Es esta la misión más difícil de tu carrera?

“No, soy de esos entrenadores que ha estado en el lado B y casi siempre salgo ganando. Con Timothy Bradley ganamos cinco títulos mundiales y en cada pelea éramos el lado B. Juan Manuel Márquez venía de dormir a Manny Pacquiao y enfrentaba a un Bradley lastimado por su pelea vs Provovnikov. Estuvimos a punto de salir de esa pela, tuvimos que traer a dos doctores de Nueva York. Y les dije a todos, vamos a ganar. Nadie creía en mí’‘.

Es lógica la duda...

“Soy una persona orgullosa. No me gusta perder. Cuando hago mi trabajo lo hago al ciento por ciento. Voy a llegar a Miami con mi peleador preparado al ciento por ciento. Voy con la mentalidad de ganar. Vamos con la esperanza de ganar en base al trabajo que hemos hecho. Voy en contra de todo: de Canelo, del negocio. Canelo tiene un gran equipo, los respeto mucho y les doy las gracias por la oportunidad, pero vamos a ir a la guerra’‘.

Estamos hablando de una sorpresa enorme.

“He visto muchas batallas donde se da lo inesperado. No es muy seguido, pero ha pasado. Hemos mirado a Buster Douglas vs Mike Tyson, a Andy Ruiz vs Anthony Joshua. Eran peleas imposibles. Vamos a dar un buen espectáculo y jamás con la mentalidad de que vamos a perder. Vamos por la victoria’‘.

¿Sientes esa misma confianza en Yildirim?

“Ese es mi trabajo. No se trata solamente de inculcar trabajo físico, sino inculcarle psicológicamente de que él puede. El tiene las herramientas. Vi a Avni en un sparring contra un chico fuerte y lo imaginé frente a Canelo y quedé sorprendido. Y vamos a seguir mejorando. Luego cerraremos campamento en California y luego iremos a Miami’‘.

¿Qué hace especial a Canelo?

“Aparte de que es carismático y mexicano, tiene muchos aficionados, pero creció con el don de ser el boxeador que es. Es uno de los pocos que trae muchas herramientas en su artillería. Aprendió mucho, es dedicado, inteligente, pega fuerte con las dos manos. Desde niño se ha enfocado en mejorar y lo ha hecho. Tiene pensamiento firme’‘.

¿En qué trabajarías en las últimas semanas?

“Buscaríamos más resistencia y cardio para que no deje de trabajar. Sé que Canelo va a atacar el cuerpo para quitarle la condición a Avni. pero seguimos inyectándole energía positiva y decirle que todo se puede y Canelo es otro peleador, humano igual que tú. Hay que perderle el respeto’‘.

¿Confías en la voluntad de Yildirim, cuando la técnica no alcance?

“Avni es fuerte de mente. Tiene un corazón grande y tiene huevos. Solo debo programarlo y le prenda la chispa para que le pierda el respeto a Canelo. Va con la intención de tumbarle la cabeza a Canelo. Si tu peleador tiene coraje, resistencia, potencia y tiene psicología positiva, no hay nada que lo pare. Si eso no fuera así, no estuviera aquí. No voy a ir a hacer el ridículo’‘.