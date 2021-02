Boxeador cubano va contra ex peleador de la UFC, pero vino a Miami en busca de buena sombra

Maidel Sando enfrenta un reto diferente. Este 20 de febrero sube al ring en Kentucky para enfrentar a Clay Collard, un hombre que empezó en las Artes Marciales Mixtas y luego pasó al boxeo.

Cuando pasó la novedad y llegó la derrota, la promotora lo liberó y ahora Collard -al menos combatió en la UFC- quiere demostrar que lo suyo en este deporte no fue cosa de ave paso. De modo que Sando debe cuidarse mucho de un hombre con sentido de urgencia.

Por su parte, el cubano (10-0, 7 KO) ha tomado sus precauciones y regresó a Miami para entrenar con el equipo de Mundo Boxing y, específicamente, con el profesor Yordanis Despaigne, mano derecha de Pedro Díaz, que deberá poner los puntos finales a su preparación.

Esta era la guía que tanto buscaba Sando, un guerrero que aún muy pocos conocen, pero lleno de talento y en medio de una división caliente desde la llegada del Canelo Alvarez. El, por supuesto, no quiere perder pie ni pisada a ese pelotón de súper medianos.

¿Sientes que esta pelea del 20 es el reto mayor de tu carrera?

“No te puedo decir porque todavía no he entrado al ring contra él, pero el 20 de este mes vamos a pelear y solo espero que realmente lo sea, porque todavía no se ha visto lo mejor de mí. Quisiera que me exigiera y me obligara para yo responder de la mejor manera posible, pero vamos a ver qué trae’‘.

El viene de las MMA, peleó en Top Rank, una victoria sería importante.

“No conocía mucho de él, hasta que la gente me comenzó a hablar y a decir quién era. Creo que es alguien que definitivamente va a venir a pelear, no es alguien a quien le voy a dar un golpe y se va a caer. Por su record hay que tomarlo en serio. Eso es lo que voy a hacer’‘.

¿Qué esperas de este nuevo capítulo con Mundo Boxing?

“Cuando estuve aquí en noviembre, hablamos con Pedro Díaz y Despaigne y nos cayeron súper bien. Los contactamos y aquí estamos. Aunque sea con poco tiempo, estoy en condición. Las últimas cositas que necesito, aquí las voy a encontrar y todo será para bien’‘.

Me cuentan que puedes pelear en marzo y vendría algo grande.

“Tengo algo de lo cual no quiero hablar mucho, porque quiero estar seguro. Pero confío mucho en mí. No le tengo miedo a nadie en esta división. Así que venga lo que venga, voy a estar listo para ese reto futuro. Pero sí te puedo decir que quizá comience a ver la luz al final del túnel’‘.

Las 168 libras apenas sonaba, hoy es de las más calientes.

“Es increíble. Cuando yo era amateur las 175 libras estaban más calientes. Ahora los 168 suben y los 175 quieren bajar. Hay bastante talento. Todo el mundo quiere pelear con Canelo Alvarez. Ahí es donde está el dinero. Yo quiero estar involucrado en todo eso’‘.

Kentucky tiene una buena población cubana, ¿esperas apoyo?

“La asistencia va a estar limitada por el COVID-19, pero sí espero sentir ese apoyo en presencia y en el streaming que van a realizar de la velada. Viví allí un tiempo y conozco muchos cubanos. De que voy a ganar, voy a ganar. Solo espero hacerlo de manera convincente’‘.

Hiciste campamento con David Morell para su última pelea.

“Fue una tremenda experiencia. Nos ayudamos mucho, pero me fui de Minnesota con su amistad y eso es muy importante. David es un excelente muchacho y un gran boxeador con mucho futuro. Está muy bien respaldado y estoy seguro de que llegará bien lejos’‘.