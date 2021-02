Paige VanZant sobrevive al baño de sangre, pero se va con el rostro desencajado

Si le sirve de consuelo, Paige VanZant vio el límite de la pelea en su debut en Bare Knuckle Fighting Championship. En un deporte brutal y sangriento como el boxeo a mano limpia, esto ya de por sí es un logro en una noche donde solo tres peleas de 11 no terminaron en nocaut.

Pero al final del evento celebrado en Lakeland, Florida, el rostro desencajado de VanZant lo decía todo, cuando el árbitro levantaba la mano de Britain Hart después de una decisión unánime correcta y que reveló cuanto le queda por andar a la recién llegada en una disciplina dondo no existe tiempo para el descanso físico ni mental.

VanZant pudo haber ganado el primer y el último asalto, pero los tres interiores fueron de Hart, quien apeló a su experiencia en este circuito para mantener a raya a su oponente que llegaba con bombos y platillos, y un contrato que en sus propias palabras le paga “10 veces más que en la UFC’‘.

En el asalto inicial, VanZant conectó buenos golpes que por momentos hicieron pensar que se encaminaba a una fácil victoria, pero luego Hart ajustó su estrategia y comenzó a golpear con más soltura al rostro de su contrincante y la detuvo cada vez que este intentaba iniciar algún tipo de contraataque.

Para el quinto round, VanZant y su esquina entendían que necesitaban algo impactante para ganar el choque y la muchacha salió con todo en busca de un nocaut, pero en esos dos minutos del cierro no pudo propinar el golpe que buscaba.

Los jueces premiaron a Hart con un veredicto de 49-46 que reflejó su mejor dominio de las artes del boxeo, la rapidez de sus manos, especialmente la derecha para la cual VanZant no tuvo respuesta. Siempre se dijo que lo peor de su estilo era la defensa.

VanZant demostró mucho corazón, pero se fue sin hacer declaraciones y con el malestar reflejado en el rostro. No era el bautizo de fuego que imaginaba en BKFC y ahora no le queda más remedio que regresar al gimnasio para corregir errores. De lo contrario, ese jugoso contrato no durará mucho.