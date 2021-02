Un golpe lo cambia todo en el boxeo, se equivocan quienes piensan que subestimo a Yildirim

Saul “Canelo’‘ Alvarez se siente superior a Avni Yildirím. Eso no significa, sin embargo, que no esté tomando en serio el reto que le presenta el turco este 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami en defensa de su título mundial en la división súper mediana.

Varios reportes del campamento de Yildirim sugieren que el Canelo (54-1-2 36 KO) estaría tomando los entrenamientos a la ligera y subestimando a un hombre al que absolutamente nadie le da un chance de victoria tano por la calidad de su record como los talentos de su boxeo.

“Nada de eso, sí me siento superior y soy superior a Yildirim’‘, expresó Canelo vía telefónica desde San Diego. “Pero estoy entrenando como si fuera mi mayor pelea y no lo estoy subestimando para nada. Sé qu esto es boxeo y un golpe lo puede cambiar todo. No está en mí subestimar a nadie’‘.

Yildirim estaría volando a California este viernes para cerrar su campo de entrenamiento en el cuartel general de su técnico Joel Díaz, luego de varias semanas de preparación en Antalya, Turquía, alejado de cualquier distracción y con varios sparrings.

Canelo, por su parte pone los puntos finales a su campamento bajo la guía de Eddy Reynoso y espera viajar a principios de la semana de la pelea a la Capital del Sol, una ciudad que conoce desde que se presentara en diciembre del 2008 en el Miccosukee Resort y Casino ante el colombiano Raúl Pinzón, cuando todavía era un chico desconocido y le representaba el conocido promotor Tuto Zabala Jr.

¿Cuánto ha cambiado en aquel chico adolescente que era un desconocido en ese entonces a este campeón que es la figura más importante y mediática del boxeo en estos momentos.

“Ha cambiado mucho en lo boxístico y en lo personal’‘, agregó Alvarez. “Como boxeador he crecido, he incorporado nuevas cosas, he tenido muchas experiencias que me han alimentado. En lo personal también he progresado bastante. Esto es algo que segurá evolucioando a medida que vengan nuevos retos’‘.

Campeón en cuatro divisiones, Álvarez venció en diciembre pasado al entonces súper campeón de la Asociación Mundial, Callum Smith, pero desde ese momento dejó en claro que el siguiente enfrentamiento le pertenecía a Yildirim, quien no combate desde el 2018.

Yildirim (21-2 12 KOs) ha venido esperando por esta oportunidad de pelear por la faja del CMB desde un combate en febrero del 2019 cuando cayó por decisión técnica ante Anthony Dirrell, después de sufrir una cortada en el ojo que obligó a detener las acciones.

Pero muchos ven esta pelea como puro trámite.

“No voy a negar el favoritismo, pero el boxeo es muy complicado y sí creo que Yildirim será un rival de nivel’‘, apuntó Canelo. “Es un buen boxeador y creo que haremos una pelea emocionante para el público que vaya esa noche al evento y para los que sigan la pelea en televisión’‘.

De acuerdo con fuentes, las entradas se están vendiendo bien para la cartelera que contará con 15,000 aficionados en las gradas del estadio, bajo estricto control sanitario por el impacto del coronavirus, lo que resulta un indicador del arrastre del Canelo más allá de México y la Costa Oeste, donde se concentra la mayor parte del público mexicano.

Un Hard Rock Stadium lleno en la capacidad acordada, sería la prueba definitiva del impacto mediático y deportivo en el boxeo.

“Yo represento a los mexicanos, pero también a todos los latinos’‘, recalcó el campeón. “Saber que la venta de boletos va por buen camino me llena de satisfacción. Solo espero que llegue el momento para brindarles el mejor de los espectáculos’‘.