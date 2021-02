Alguna vez no tuvo dinero para pagar la leche de su hija, ahora es un campeón que pelea junto al Canelo

A Julio César Martínez todos le dicen el Rey, y no es casualidad que se le reconozca como uno de los mejores moscas del planeta, que viene a Miami a defender su faja este 27 de febrero en la velada de Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim. MATCHROOM BOXING

Pocos le llaman por su nombre común de Julio César Martínez. Todos le dicen el Rey y no es casualidad que se le reconozca como uno de los mejores moscas del planeta, uno de los coronados en las 112 libras que viene a Miami a defender su faja este 27 de febrero en la velada de Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim.

Algunos expertos apuntan que Martínez, con su estilo eléctrico y su volumen de golpes, puede robarle el show a su compatriota Alvarez en el Hard Rock Stadium, si su pela contra el boricua McWilliams Arroyo se convierte en la refriega que todos esperan y como ha sucedido históricamente en la rivalidad del ring entre México y Puerto Rico.

Entrenado por Eddy Reynoso, Martínez comparte escuadra con Oscar Valdez, Ryan García, Andy Ruiz y Frank Sánchez, a quien ve tan grande que un pie del cubano, asegura, pesa tanto como todo su cuerpo. Pero no cabe duda de que este mosca puede ser un gigante en el boxeo.

Entonces puede que no le digan Rey, sino al César lo que es del César.

Mucha gente piensa que tu pelea se robará el show en Miami.

“Venimos a esto del boxeo a dejarlo todo encima del ring, a hacer historia. Primeramente Dios y que los dos bajemos bien y que gane el mejor. Con todo menos con miedo y con quién sea y dónde sea. Aquí estamos para levantar la mano’‘.

Tu ascenso ha sido rápido, aunque has sufrido, ¿cómo contemplas tu carrera?

“Estoy contento, pero sí han habido sacrificios, cosas que nos han pasado, decadencias. Hemos estado picando piedras, he tenido que pelear en súper mosca, gallo, súper gallo para buscar oportunidades. No estoy aquí para buscar rivales o encontrarme a modo, sino para ir contra el que sea. Me he sacrificado mucho, pero han llegado los resultados’‘.

No todo el mundo quiere pelear contra el que sea...

“Quiero ver si tengo la casta y enfrentarme a los mejores como Román “Chocolatito’‘ González, Juan Francisco “Gallito’‘ Estrada Srikaset Rungvisai, quienes están en súper mosca. Quiero hacer historia primero en mosca y ser el primero en la división en tener todos los cinturones. Varios campeones me han dado la vuelta’‘.

¿En qué momento te percataste de que el boxeo era la solución a tus problemas?

“Desde el momento en que nació mi hija. Ella, la familia, mi esposa son mi motivación. Cuando nació no había peleas y no teníamos para los pañales, la leche. No había pelea en los moscas y tenía que pelear en otros pesos, me llevaban de bulto en los gallos, pero tenía que hacer dinero para la familia. Yo levantaba la mano y decía no hay problema. Eso me abrió los ojos’‘.

¿Qué esperas de McWilliams Arroyo?

“Como siempre digo, nadie viene a perder. Vendrá bien preparado, pero de este lado no venimos al cien sino al mil. Aunque coman en su casa, que coman en la mía. Va a ser una pelea muy buena. Estamos preparados para el nocaut o para la decisión. Que gane el mejor’‘.

En Miami no hay tanta población mexicana.

“En el ring somos dos. Una vez combatí en Inglaterra contra Charlie Edwards. Estábamos unos 10 mexicanos contra 10,000 ingleses. Cuando yo salí escuché un par de aplausos, cuando él salió, se levantó toda la arena. Un impacto fuerte, pero eso no me hace ser menos’‘.

¿Qué significa compartir velada con Canelo?

“Muy contento de pelear al lado del mejor libra por libra, Saul Alvarez. Un orgullo estar en su gimnasio y ahora en su cartelera. No lo voy a decepcionar sino que le dejaré un buen sabor de boca’‘.

Canelo ha hecho sparrings con Frank Sánchez, ¿tú también?

“Sí lo he visto al Frank Sánchez, me saca dos cuerpos. Un pie de él pesa lo que yo en todo mi cuerpo. Es un gran amigo, muy humilde, muy sencillo y creo que también va para cosas buenas. Es un buen amigo’‘.