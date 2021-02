Tuve la sensación agridulce de estar en la esquina contraria al Canelo Alvarez, pero me impresionó mucho

Cuando en unos días Boxeo Telemudo abra la puerta de su nueva temporada, Roberto Quesada estará en una esquina.Pero eso no significa que el profesor cubano esté apartado.

Cuando en unos días Boxeo Telemundo abra la puerta de su nueva temporada, Roberto Quesada estará en una esquina.Pero eso no significa que el profesor cubano esté apartado. Por el contrario, no se puede hablar de esta exitosa y longeva serie de pugilismo sin mencionar su nombre

Ya sea impartiendo órdenes o cerrando heridas, Quesada es una verdadera autoridad en este deporte, además de erigirse en un historiador que vive intensamente cada cartelera ya sea en Miami, Kissimmee, Ciudad de México o Las Vegas.

Miembro del Salón de la Fama del boxeo en la Florida, Quesada comenzó su carrera en 1976 en su Cuba natal y tuvo su mayor momento de esplendor en el ámbito amateur con su participación con la escuadra antillana en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Hoy, con más de cuatro décadas en estos trajines, sigue vigente como el primer día.

¿Cuál es la ilusión al iniciar nueva temporada de Boxeo Telemundo?

“Desde el principio y bajo la guía de All Star y el promotor Tutico Zabala la idea ha sido proyectar a los futuros campeones. Boxeo Telemundo ha servido de plataforma a 43 campeones mundiales absolutos e interinos, ha dado a conocer a tres campeones olímpicos, y siempre pensando en las buenas peleas de boxeo’‘.

¿Quiénes vienen a tu mente ahora?

“Por ahí pasó Canelo Alvarez, por ahí pasó Teófimo López, pasó Wilfredo Vázquez padre, su hijo Wilfredo Vázquez, Antonio Cermeño, Randall Bailey, Eder Julio Boxeo Telemundo se ha proyectado en México, Panamá, Colombia, y aquí en los estados más competitivos de la unión: California, Nevada, Nueva York y la Florida. Se ha hecho historia en el boxeo latino’‘.

¿Qué recuerdas del momento en que vino Canelo?

“Tengo la situación agridulce de haber estado en la esquina de Raúl Pinzón. Cuando ocurre la pelea, sabía de su calidad y se decía que sería una futura estrella, pero no pensé nunca que ganaría tan fácil. Todavía no creo que me había sentado y ya había noqueado a Pinzón. Aunque perdí, me satisface haber estado presente en sus inicios’‘.

¿Y de Teófimo López?

“Trabajé en la esquina de Teófimo como cutman. Era un olímpico con la selección de Honduras. Había cierta incertidumbre sobre lo que podía traer como profesional, pero cuando lo vi me di cuenta de que tenía algo especial. Míralo ahora convertido en campeón del mundo’‘.

En lo personal, ¿qué ha significado estar en una serie de boxeo tan duradera?

“Me permitió que me conocieran de manera permanente. Trabajé con grandes profesionales como Jesse Lozada, René Norberto Longo, quien me apoda el Profesor Quesada, y René Giraldo, una persona que admiro y que conoce boxeo como pocos. También trabajé con las tres generaciones de Zabalas, abuelo, padre e hijo., una familia que me dio la oportunidad’‘.

¿Cómo Boxeo Telemundo contempla a Quesada?

“Creo que como un profesional que lo ha dado todo. Para mí está la familia, Dios y el boxeo. Boxeo Telemundo, All Star y los Zabalas también son mi familia. Solo quiero que Dios me de salud para continuar en el boxeo. He impartido clínicas en varios países.Soy un hombre respetado y reconocido. Todo eso es parte del patrimonio de lo que es Roberto Quesada’‘.