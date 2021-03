El Tsunami de Cuba vuelve al ring en el Downtown de Miami. Planea ser figura en 140 libras

Orestes Velazquez probó y le gustó. Después de imponerse por nocaut en su primera presentación profesional, el cubano vuelve al ring este sábado en el Hotel Intercontinental del Downtown de Miami

Orestes Velazquez probó y le gustó. Después de imponerse por nocaut en su primera presentación profesional, el cubano vuelve al ring este sábado en el Hotel Intercontinental del Downtown de Miami como parte de una cartelera de la empresa Rivalta Boxing.

Con 27 años de edad y nacido en Cienfuegos, Velásquez efectuó más de 200 combates como amateur en la isla, pero llegó el momento en que se sentía asfixiado, sin la posibilidad de crecer. Ahora parece haber comenzado con el pie derecho pues tiene el respaldo de buenos managers y un entrenador como su compatriota Eufracio “Franco’’ González.

Todos le conocen como “el Tsunami’‘ por su estilo de pelea. Espera avanzar mucho en las 140 libras, siguiendo el camino de otros guerreros de su tierra que han triunfado y se mantienen en la brega del boxeo. Admira a Yuriorkis Gamboa, pero está listo para comenzar a escribir su propia historia.

Después del debut, ¿cómo enfrentas esta segunda pelea?

“El debut fue algo especial, pero ahora vamos por más. Hemos realizado un tremendo campamento y después de probar el boxeo profesional por primera vez, siente que voy por un buen camino y que seguiré avanzando sin desviarme de la ruta’‘.

¿Cómo recuerdas el debut?

“Ese día fui con mucha hambre de demostrar que sí pertenezco a esto. Llevaba mucho tiempo sin pelear y las ansias se me salían por encima de la ropa y mucho más por el hecho de combatir en este país y en Miami, que era de las cosas que más deseaba en la vida’‘.

¿Qué te dijeron de ese primer éxito?

“Todos los amigos, la familia, muy contentos la verdad. Eso me hizo sentir feliz, porque uno ve el resultado cuando trabaja y se enfoca. Si uno hace las cosas de la manera correcta, ¿por qué tienen que venir cosas malas? Esa es mi manera de ver la vida y el boxeo’‘.

¿Sientes que has crecido de una pelea a esta que viene?

“Cada día aprendo algo nuevo. Con mi entrenador Franco González y con mis managers hemos trazado un plan que nos permitirá crecer de combate en combate. Una vez te dije que me veía encajando perfectamente en este boxeo y me doy cuenta de que no me equivoqué’‘.

Básicamente, ¿en qué te has enfocado?

“Hemos trabajado en todo, pero sobre todo en los contraataques, la defensa, algunos movimientos. Soy un boxeador agresivo por naturaleza y me gusta venir adelante, ser el agresor, pero ahora con esto nuevo que estamos sumando, voy a ser un boxeador más completo’‘.

¿Cómo ves el camino tras esta pelea?

“Primero vamos a enfocarnos en esta y vamos a ganarla que es lo más importante, pero estoy convencido que después de este sábado iremos aumentando en asaltos, en calidad de rivales, en nuevo retos desde todo punto de vista. Me siento bien en el peso y aquí espero convertirme en campeón del mundo’‘.