Le dicen Chocolate Blanco, pero quiere dejar un sabor amargo en sus rivales, sobre todo en Miami

Todos le conocen como Chocolate Blanco, pero Anrhony Martínez puede ser amargo para cualquier oponente. Hijo de una familia cubana que emigró en busca de mejor vida, este guerrero va a su décima pelea profesional como si se jugara el todo con el todo, sobre todo porque será en pleno corazón del Downtown de Miami y ante un rival de experiencia.

Martínez enfrenta este sábado en velada de Rivalta Boxing y en el combate estelar de la noche al nicaragüense Evert Bravo, quien ha enfrentado, entre otros, a los conocidos mexicanos Alfredo “Perro’‘ Angulo y Julio César Chávez jr. De modo que la tarea no será fácil.

Todos los días, Martínez, con apenas 22 años, entrena hasta el cansancio con el profesor Pedro Díaz y el equipo de Mundo Boxing en busca de ese extra que habrá de llevarlo lejos y convertir al White Chocolat en un dulce que todos puedan probar en el futuro.

¿Qué esperas de tu 10ma pelea profesional?

“Primero que nada quiero agradecrle a Mundo Boxing por haberme entrenado y convertirme en el boxeador que soy. Muy agradecido con los profesores Pedro Díaz y Yordanis Despaigne. Voy con mucha ilusión a este combate y confiado en que me llevaré la victoria’‘.

¿En qué has trabajado en este campamento?

“Hemos corregido muchos errores. Hemos trabajado mucho en el aspecto técnico y me siento al 100 por 100 física y mentalmente. Sé que mi rival tiene mucha experiencia y ha enfrentado a buenos guerreros como Julio César Chávez jr. Esta es una gran oportunidad para que los fanáticos me vean’‘.

¿Que mensaje deseas enviar este sábado?

“Quiero concentrarme en mi trabajo, en el plan que hemos concebido en el gimnasio y ejecutarlo a la perfección. Luego quisiera entretener, ofrecer un buen espectáculo y que la gente se sienta con ganas de volverme a ver, especialmente aquí en Miami’‘.

¿Cómo te ves dentro de los cruceros?

“Esta es una división que me gusta. Estamos hablando de hombres grandes, pero a la vez son ágiles. No tan pesados como en el peso completo. Hay mucha más explosividad, movimientos, un mayor ritmo de golpes. Soy muy joven y me siento bien aquí, pero espero crecer y en algún momento moverme a la categoría superior’‘.

Entonces, ¿sigue fuerte la pasión por el boxeo?

“Todo lo que tenga que ver con entrenamientos, guanteos, sparrings, pues trato de entregar el máximo de mí y eso es lo que hace el crecimiento de un boxeador. Me apasiona todo lo relacionado con el boxeo y por eso seguiré en este deporte mientras sea posible’‘.

¿Cómo contemplas tu futuro?

“Desde que uno es chico y comienza a relacionarse con el boxeo, pues uno se ve a sí mismo como campeón mundial. Ese ha sido y siendo mi sueno. Lo voy a lograr, porque voy a vencer todos los obstáculos. Todas las peleas son importantes y espero que esta me acerque un paso más a esa meta’‘.