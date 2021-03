Nocaut espectacular de cubano ante un veterano estremece Boxeo Telemundo

Gianny García dio un paso impresionante de avance en su segunda presentación profesional. El cubano venció por nocaut en el cuarto asalto a Julio Buitrago en el regreso de Boxeo Telemundo que tuvo lugar el viernes en el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida.

Buitrago (13-26, 3 KO) es lo que puede denominarse un jouneyman, un hombre que ya vio pasar sus mejores días, pero el nicaragüense sigue siendo un oponente de mucho cuidado por la experiencia acumulada en más de década y media de carrera en los cuadriláteros.

“Me siento muy contento por esta victoria, porque mi rival me llevaba un mundo de experiencia’‘, afirmó García. “Sé que me falta mucho camino por recorrer, pero es una segunda victoria que me asegura que voy por buen camino en el boxeo profesional’‘.

Desde que sonó la campana, Buitrago trató de apelar a los muchos trucos que guarda en su arsenal, especialmente a los agarres al verse en momentos comprometidos, pero García tuvo la inteligencia para encontrar distancia y comenzar a desembarcar sus golpes.

Para el tercer asalto, la ventaja del cubano ya era más que evidente, apoyándose en combinaciones que hacían retroceder al nicaragüense, y en el cuarto llegaría un potente gancho de zurdo que enviaría a la lona a Buitrago, quien ya no superaría el conteo de 10.

“No salí a buscar el nocaut, solo quería trabajar lo que habíamos preparado en el entrenamiento’‘, agregó García. “Pero cuando llegó la oportunidad no lo pensé dos veces y saqué ese gancho que tanto habíamos repetido junto con mi entrenador Franco González’‘.

Pactada en las 122 libras, la pelea demostró cuánto ha avanzado García -su primera la ganó en Miami también por la vía del cloroformo- en el ámbito profesional, asentado en sus golpes y con una visión clara de lo que debía hacer en cada momento.

El cubano espera vovler al ring lo antes posible para continuar su ascenso.

“Cuando se produjo el noicaut todo el mundo se levantó del asiento’‘, expresó el entrenador González. “Estamos en presencia de un verdadero talento que dará mucho de qué hablar en un futuro no muy lejano’‘.