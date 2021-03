Una vez le negaron la práctica del boxeo por ser una chica, hoy aspira a ser campeona mundial

Seniesa Carmen Estrada va por la vida sin miedo a nada ni nadie. Creció en uno de los sitios más peligrosos de los Estados Unidos y se convirtió en boxeadora cuando pocos crean en ella. DAZN

Este 20 de marzo dará un paso trascendental en el firmamento del boxeo femenino, cuando rete a la campeona del peso mínimo en la AMB, Anabel Ortiz, una de las mejores guerreras de los últimos tiempos, en busca de convertirse en doble reina de las categorías pequeñas.

Pero que nadie se equivoque. Estrada es una gigante del ring que ya está dando de qué hablar, apoyada por Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotions. No por gusto le llaman “Superbad’‘. Su presencia en la cartelera de DAZN es la confirmación de que la campeona mosca va camino de ser un águila.

¿Cómo has vivido el campamento para esta pelea?

“Todo ha sido muy bueno, fantástico. Un campamento muy completo. Los sparrings han sido excelentes. La pelea ha sido pospuesta varias veces por el COVID-19, a veces he bajado un poco, otras he acelerado, pero llego al ciento por ciento física y mentalmente lista’‘.

¿Qué significaría ser campeona en dos divisiones?

“Todo. Esta es la pelea más importante de mi carrera. Lo veo como el comienzo de la parte más interesante de mi carrera en lo que se refiera a cosas más grandes, de estar en mayores plataformas, financieramente. Es muy importante para el boxeo femenino por estar en una plataforma global como DAZN. Haré lo mejor por representar bien al boxeo femenino’‘.

Siento que las mujeres en MMA son más reconocidas que en el boxeo.

“Sí. Comienza a mejorar para las mujeres en el boxeo, pero las mujeres en MMA son más reconocidas porque Dana White se arriesgó con Rhonda Rousey y eso abrió puertas para otras. Se requiere que los promotores en el boxeo también se arriesguen y ofrezcan más oportunidades a las mujeres. Que nos dejen protagonizar una velada’‘.

¿Qué reto esperas de Anabel Ortiz?

“Es una boxeadora fuerte. He visto peleas donde ella se planta e intercambia golpes. A veces viene adelante y en ocasiones pelea en reversa. No sé cuál ser su plan contra mí, pero estoy preparada para lo que ella traiga. La respeto mucho, es una gran campeona que ha defendido varias veces su título. Nunca ha estado en el ring contra alguien como yo. Ahí va a estar la diferencia’‘.

En algún momento te rechazaron de un gimnasio por ser mujer...

“Al primer gimnasio que fui, cuando les dije que quería boxear, me rechazaron porque era una chica. Yo lloré y mi padre se dio cuenta de cuanto me gustaba el boxeo, por eso me llevó a otro gimnasio donde me aceptaron. El coach me dijo que nunca había entrenado una chica, pero que me iba a aceptar sin tener un tratamiento especial. Iba a ser como un muchacho’‘.

¿Volviste alguna vez a ese gimnasio que te rechazó?

“Una vez me encontré con ese entrenador que me rechazó y estaba emocionado de todo lo que yo había logrado, orgulloso de las cosas que había hecho desde aquel día’‘.

Creciste en un ambiente duro en el Este de Los Angeles, bandas, tiroteos, drogas...

“Diría que era algo normal, porque fue el lugar donde crecí. Lo más importante de mi historia es que probablemente salvé la vida de mi padre, evité que fuera a prisión o que fuera adicto a las drogas. El boxeo lo salvó de todo eso. Ver y pasar por todo eso me hizo mentalmente fuerte y la persona y la guerrera que soy hoy’‘.

¿Qué te hizo amar el boxeo?

“Desde el primer momento que lo vi en televisión quedé prendida y supe que eso era lo que quería hacer. Sabía que era algo que Dios ha puesto en mi alma y en mi mente. Era algo que estaba a destinada a hacer. No encuentro otra manera de explicarlo’‘.

Eres la primera mujer en protagonizar una velada de Golden Boy.

“Eso fue un sueno hecho realidad. Siempre quise firmar con Golden Boy. Era una fanática de Oscar de la Hoya que era una inspiración, porque veníamos del mismo barrio. Sabïa que algún día iba a firmar con Golden Goy, así que ser protagonista de una cartelera fue algo extraordinario’‘.

¿Qué conversas con De La Hoya?

“Siempre me da buenos consejos, que me mantenga enfocada y trabajando duro sin importar cómo llegue el éxito. Es un gran consejo, porque nunca dejaré de trabajar fuerte sin que importen cuantas peleas o títulos gane’‘.