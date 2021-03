De chico estaba entre campeones del boxeo. Ahora este cubano quiere ser como ellos

EDUARDO PEREZ esta listo para pelear este viernes en Miami.

Eduardo Pérez no andaba con los chicos de su edad. Desde pequeño comenzó a relacionarse con un grupo de hombres que con el tiempo descubriría sus nombres y estirpes, algunos campeones mundiales amateurs, olímpicos, profesionales, hoy figuras establecidas.

Poco a poco, Pérez, quien nació en La Habana, se hizo asiduo a los entrenamientos de Guillermo Rigondeaux, Odlanier Solís o Yunier Dorticós. Sin darse cuenta, el boxeo se le fue metiendo en la sangre, algo que quedó consagrado cuando se puso por primera vez un par de guantes.

Este viernes el público local podrá verlo en la cartelera M%R Boxing Promotions con sede en MediaPro, Medley, para constatar si todo ese tiempo al lado de los grandes han valido la pena. Pérez (9-0-1, 5 KO) dice que ahora sí va en serio en el boxeo. Tiene que demostrarlo.

¿Cómo resumes el campamento para esta pelea?

“Creo que ha sido uno de los mejores de mi carrera. He estado trabajando con el profesor Ramiro Basulto. Llevo unas 12 semanas entrenando y me siento muy bien. Creo que hemos hecho una buena química y espero que eso se vea el día de la pelea’‘.

¿Cuál es tu objetivo en esta pelea?

“Lo que estoy buscando es un nocaut para sentirme bien en el comienzo de la temporada. No peleo hace un ano y medio, y un nocaut me levantaría en todo sentido. Iba a pelear en marzo del 2020 y llegó la pandemia. Luego no apareció nada. Espero esta pelea como un segundo comienzo en mi carrera’‘.

Y a largo plazo, ¿qué buscas en el ring?

“Estamos en conversaciones para pelear por un título interino a fines del 2021 y para el 2022 ir con todo por retos superiores.Creo que en este campamento me he percatado de que soy más maduro y con mejor enfoque. No tengo tiempo para perder’‘.

El profesor Tigre Castaño me dijo una vez que podías ser campeón del mundo si quisieras...

“Sí, ahora sí lo quiero ser. Siento que debo probar muchas cosas, sobre todo probarme a mí mismo que posee lo necesario para triunfar en el boxeo. No quiero irme sin saberlo’‘.

¿Cómo veías el boxeo antes?

“Cuando era más chico, lo hacía para estar al lado de otros boxeadores que admiraba, que eran mis amigos. Ahora me doy cuenta de que puede ser algo más, pero tengo que demostrárselo a todos. Así que el 26 de marzo vengo a darlo todo’‘.