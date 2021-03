Brutal lluvia de nocauts y peleas al límite, el boxeo vivió una noche movida en Miami

Leer más

El Golden Boy ha anunciado su regreso. El que fuera campeón mundial en seis pesos distintos, Óscar De la Hoya, anunció este viernes su regreso para el próximo 3 de julio ante un rival por definir, creando un revuelo en la comunidad del boxeo y dando continuidad a la fiebre de retornos.

De la Hoya hizo la revelación durante la conferencia para presentar la pelea de Jake Paul y Ben Askren del 17 de abril, un choque polémico entre un ex campeón de ONE -que no pelea desde que fuera derrotado por Jorge Masvidal- en las Artes Marciales Mixtas y un youtuber.