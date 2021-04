Prospecto de México admira a Manny Pacquiao y vino a Miami para aprender con un maestro cubano

Gustavo Rivera Ríos junto al cubano Joahnys Argilagos en el gimnasio de Pedro Roque.

Cuando supo que Pedro Roque estaba en Miami, Gustavo Rivera Ríos no lo pensó dos veces y preparó su equipaje. Nacido en uno de los países con mayor tradición de boxeo como México, este muchacho vino para encontrarse con un profesor cubano con mucho conocimiento del ámbito amateur.

Con apenas 18 años, Rivera Ríos se prepara para participar en el mundial juvenil que tendrá lugar en Polonia y no piensa en el bronce ni la plata, sino en conquistar la medalla de oro para su país, pero con el apoyo de Roque, quien dirigiera la escuadra nacional de Cuba y Estados Unidos.

Maduro y con los pies en la tierra, Rivera Ríos espera que la mezcla entre el corazón de guerrero de los de su tierra y las habilidades naturales de los cubanos sea la combinación perfecta para imponerse en este torneo primero y en los retos que le ponga el destino en el futuro.

¿Por qué decides venir a Miami?

“La verdad es que durante esto de la pandemia todo en México ha estado parado. No hay toneos, no hay absolutamente nada y mi familia y yo decidimos venirnos para aquí. Investigamos y vimos lo grande que es el profesor Pedro Roque y hemos estado aquí aprendiendo de él y de todos los excelentes boxeadores que hay aquí’‘.

¿Qué has aprendido en este gimnasio?

“Es un estilo diferente. Como ustedes saben, el boxeo cubano es de mucha táctica, más inteligencia. El boxeo mexicano es más frontal. Más que nada estamos aprendiendo esas facultades que tienen los peleadores cubanos. Todo lo que se pueda de ellos’‘.

¿Cómo ves la mezcla entre lo mexicano y lo cubano?

“Creo que es una fórmula que cualquier peleador desearía: el corazón del mexicano con la inteligencia cubana es lo que hemos estado trabajando aquí con el profesor Pedro. Hemos hecho muy buen trabajo y ya estamos listos para cualquier torneo que se venga’‘.

Llevas bastante tiempo acá.

“Ya casi seis meses. Casi que ya podemos decir que somos de Miami. Pero la estancia ha sido muy provechosa para nuestra presencia en el campeonato mundial juvenil que tendrá lugar en Polonia del 10 al 24 de abril. Ya estamos a las puertas y afinando detalles’‘.

¿Estás preparado para ese ritmo de pelear muy seguido?

“En eso nos hemos enfocado. Al principio no teníamos previsto este torneo y habíamos trabajado la escuela de combate a 15 rounds, 12, rounds., pero hemos cambiado el ritmo de trabajo a tres rounds explosivos, porque allí lo que se califica es la explosividad y el profesor Roque ha tenido muchísimas medallas a nivel mundial’‘.

¿Cómo empiezas en el boxeo?

“Me inicié muy chico, desde los seis, siete anos. Ya por ese entonces me ponía los guantes. Me molestaban muchísimo en mi país porque admiro a Manny Pacquiao. Se me hace un peleador muy humilde. En las peleas que hizo con Juan Manual Márquez, estaba del lado del filipino’‘.

¿Piensas en los Juegos Olímpicos o en el boxeo profesional?

“No nos estamos preparando para una medalla de bronce, sino en el oro. Si ganas torneos como este juvenil, te llueven los promotores. Los Juegos de París en el 2024 son una opción, pero habrá que esperar. Todo está en el aire. Pero si sueno con ser campeón del mundo profesional’‘.