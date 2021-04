El Tren Ramírez listo para seguir camino en el 2021. Su próxima parada sería en velada muy importante

El pedido vino directamente de la oficina central de Top Rank. Robeisy Ramírez ya entró en campamento oficial porque la empresa le indicó que muy probablemente estaría en la cartelera del 22 de mayo, una de las más importantes de la temporada para ESPN.

Si todo sale de acuerdo al plan de la promotora, el cubano estaría haciendo su debut del 2021 en la velada donde José Carlos Ramírez y Josh Taylor unificarán títulos en las 140 libras y donde también estarían otros guerreros importantes como José Zepeda y Elvis Rodríguez.

“Sí, me llamaron y me dijeron que me pusiera en condiciones que iba a pelear el 22 de mayo’‘, expresó el doble campeón olímpico. “Así que ya llevo varios días trabajando fuerte en la Academia del profesor Ismael Salas. Cuando llegue la fecha, voy a estar listo’‘.

Aunque varios sitios de internet comentaron que su posible rival sería Juan Tapia (10-3), un hombre que ha chocado con nombres de la talla de Shakur Stevenson y Vladimir Nikitin, Ramírez indicó que todavía no existe nada oficial y que su preparación todavía no apunta a una figura en específico.

Ramírez fue uno de los que más subió al cuadrilátero en tiempos de pandemia -en cinco oportunidades-, pero Top Rank le había hecho saber que a partir de ahora se concentrarían más en la calidad de los oponentes que en la cantidad de combates para afinar su crecimiento.

Su maestro, Salas, considera que Ramírez estaría a dos peleas de ir por una faja mundial en las 126 libras y Top Rank, ahora sí confiada en sus habilidades, está dispuesta a acelerar su desarrollo en un momento donde asoman prospectos de primera línea en la empresa.

Si en medio de la pandemia Ramírez dio un salto enorme y despejó dudas sobre su espacio en el boxeo profesional, este 2021 podría ser el de su consagración definitiva. No solo limpió la única derrota de su récord, sino que demostró estar listo para empeños superiores.

“Espero muchas cosas grandes en este año’‘, agregó Ramírez. “Como siempre, estamos trabajando en nuevos elementos, en ver cómo podemos mejorar. No le temo a los retos y solo espero que Top Rank me confirme un hombre para seguir camino hacia un título del mundo’‘.