Mi meta es ser uno de los grandes de todos los tiempos en el boxeo, una leyenda, dice púgil cubano

Erislandy Lara siempre ha estado consciente de su papel en la historia del boxeo cubano. Ahora, buscará su tercer título mundial en una segunda división, cuando se enfrente al veterano retador Thomas “Cornflake’’ LaManna por el cinturón mediano de la Asociación Mundial del Boxeo.

Lara subirá al cuadrilátero en la pelea estelar de la Noche de Boxeo de Premier Boxing Champions por FOX y FOX Deportes el sábado, 1 de mayo como parte de una noche repleta de boxeo desde el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

“Mi objetivo es convertirme en campeón mundial de dos o tres divisiones’‘, comentó Lara. “Yo me enorgullezco de ser un boxeador que pone todo en juego. Yo quiero enfrentar a todos los que vengan, y el 1 de mayo no será la excepción. Mi objetivo es ser uno de los grandes de todos los tiempos en el boxeo, una leyenda. Subo de categoría para ser campeón mundial y demostrarle al mundo entero de que estoy a la altura de nuevos desafíos”.

Lara (27-3-3, 15 KOs) fue el campeón mundial más duradero de las 154 libras hasta que fue derrotado en una decisión dividida contra Jarrett Hurd en una cita unificatoria en el 2018 que fue elegida como la “Pelea del Año’’ de forma unánime por los cronistas deportivos.

El cubano regresó al ring para batallar contra el actual campeón mundial de las 154 libras, el argentino Brian Castaño, en lo que fue un empate. Sin embargo, Lara se impuso después en dos choques tras noquear a Ramón Álvarez en el 2019 para capturar su título actual y luego ganar por puntos ante Greg Vendetti en agosto pasado.

“Si le gano a LaManna, me posicionaré para desafiar a otros campeones del peso mediano y buscar peleas unificadoras’‘, agregó Lara. “Yo busco las peleas más grandes que sean posibles. Hay muchas contiendas significativas en el peso mediano, y las quiero a todas. Quiero ser un miembro del Salón de la Fama y ser considerado uno de los mejores pugilistas cubanos de todos los tiempos. Y si quiero que ese sea mi legado, entonces debo enfrentar a los mejores”.

Por su parte, Lamanna (30-4-1, 12 KO), se repuso de una derrota apretada ante el cubanoamericano Brian Marino Mendoza el 29 de agosto pasado para vencer por la vía del cloroformo en México a los poco conocidos Jorge Pimentel y Juan de Jesús Angulo.

A simple vista, debe ser un combate fácil para Lara, quien es considerado uno de los guerreros con mejores herramientas de los últimos tiempos, aunque Lamanna suele dar buenas batallas por su estilo de venir hacia adelante, algo que debe encajar perfectamente en la estrategia del antillano.

“Ha sido ardua’‘, indicó Lara sobre la preparación. “Estoy entrenando junto a mi coach Ismael Salas, y las cosas han sido muy calculadas con una filosofía científica detrás de ellas. Nuestros sparrings han sido geniales, y yo me siento joven tanto mental como espiritual y físicamente. Me gusta cómo están manejando mi preparación, y mi expectativa es que seré muy exitoso en esta pelea basado en la manera en que me preparé para ella en Las Vegas.”