Ahora pelea en Kissimmee, pero pronto lo hará en el Garden, no pierdas a este boxeador de encanto

Hasta hace muy poco tiempo, Xander Zayas hacía tareas y tiraba golpes con la misma intensidad. Le prometió a su madre graduarse de preuniversitario y a todo Puerto Rico crecer como boxeador. Al menos ya cumplió su primera meta y marcha a buen ritmo rumbo a la segunda.

Zayas sube al cuadrilátero este sábado en Kissimmee, Florida, para enfrentar a Demarcus Layton -la prueba más dura de su carrera- ante un público mayoritariamente boricua en una velada de Top Rank, empresa que confía en tener un diamante entre sus manos.

Un prodigio del boxeo amateur, Zayas ha irrumpido en el pugilismo de paga sin perder un minuto y Top Rank sueña con el momento en que se convierta en la nueva estrella de Puerto Rico, capaz de llenar el Madison Square Garden en los mágicos días de la herencia boricua, como solía hacerlo Miguel Cotto.

Este chico de 18 años sabe lo que quiere y cómo alcanzarlo. Aún le tomará tiempo llegar a la cima, pero va abriendo camino con los pies en la tierra y una sonrisa que desarma. Así que será bueno recordar su nombre para el momento en que llegue su momento.

Vas a pelear delante de público y la mayoría de tu tierra.

“Hacía poco más de un ano que no peleaba delante de público. Estoy súper contento de estar en una cartelera que es boricua en Kissimmee. Estoy súper emocionado, así que estoy preparado para dar un excelente combate este 24 de abril’‘.

¿Qué has estudiado de tu oponente?

“Es un hombre que me supera en estatura, que sabe utilizar la distancia, con un buen record. Hemos visto sus videos y hemos hecho los ajustes necesarios para acortar la distancia y utilizar los golpes de fuerza y en volumen arriba y abajo, los movimientos de cabeza y de piernas’‘.

Firmaste muy joven con Top Rank, ¿estás contento con tu carrera?

“Al momento de firmar, a los 16 años, estaba en buena posición en el boxeo, pero con el correr del tiempo he avanzado, he mejorado, he crecido. Estoy súper contento con todo lo que ha pasado en mi vida ahora mismo y mi familia está muy agradecida. Eso es lo más importante’‘.

Hasta el año pasado estabas en preuniversitario, ¿cómo hacías tareas y boxeabas a la vez?

“Cuando firmo el contrato profesional, entro a la escuela online. Fue algo que pude llevar de manera balanceada, entrenaba en las mañanas y en la tarde me dedicaba a todo lo de la escuela. La fama no me afecta, porque tengo las metas claras. Sabía que lo importante era graduarme y cumplir la promesa que le hice a mi mamá. Ahora estamos enfocados a tiempo completo en el boxeo’‘.

Y ahora el boxeo es una profesión.

“Aprendo más, tengo tiempo para mejorar. Tengo más tiempo para sentarme con mi equipo de trabajo y analizar lo que nos está yendo bien, lo que va mal. Me gusta bastante esto de que sea una profesión, es algo que siempre he amado y que siempre he querido hacer’‘.

Top Rank tiene altas metas para ti.

“Estoy súper agradecido de que Top Rank tenga esas expectativas. Yo también las tengo para mí: pelear al menos seis veces este 2021, terminar el año peleando a ocho asaltos, subir de niveles en oponentes y ganar el premio de Prospecto del Año. Top Rank me da apoyo porque ven mi dedicación y mi enfoque’‘.

Hoy es Kissimmee, ¿te imaginas en un Madison Square Garden en un Día del Orgullo Puertorriqueño?

“Claro que sí, el momento llegará. Puede ser que sea este junio, puede ser que sea el junio que viene. En algún junio se me dará la oportunidad de hacer mi debut en el Madison Square Garden en la parada puertorriqueña y delante de toda mi gente boricua’‘.

¿Cómo te recibe la gente?

“La gente está súper contenta conmigo, con Edgar Berlanga. Estamos haciendo nuestro trabajo, manteniéndonos enfocados. Lo único que queremos es traerle gloria a nuestra isla de Puerto Rico y a nuestra gente latina que nos apoya, de Cuba, de Dominicana, de México, de Colombia. Nos llega mucho apoyo’‘.