Me he cansado de retar a otros y nadie responde, pero si me corono en 160 abriré muchas puertas

ERISLANDY LARA trabaja con el profesor Ismael Salas en la Academia de Las Vegas.

Erislandy Lara siempre ha estado consciente de su papel en la historia del boxeo cubano. Ahora, buscará su tercer título mundial en una segunda división, cuando se enfrente al veterano retador Thomas “Cornflake’’ LaManna por el cinturón mediano de la Asociación Mundial del Boxeo.

Lara subirá al cuadrilátero en la pelea estelar de la Noche de Boxeo de Premier Boxing Champions por FOX y FOX Deportes estl sábado, 1 de mayo como parte de una jornada repleta de boxeo desde el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

A simple vista, debe ser un combate fácil para Lara, quien es considerado uno de los guerreros con mejores herramientas de los últimos tiempos, aunque Lamanna suele dar buenas batallas por su estilo de venir hacia adelante, algo que debe encajar perfectamente en la estrategia del antillano.

¿Cómo fue tu primer campamento para las 160 libras?

“Todo ha marchado sin problemas, gracias a Dios. El campamento ha salido perfecto. Ustedes saben que yo soy dedicado a mi entrenamiento. Hemos hecho las cosas que debíamos hacer y estamos en la mejor manera para llevarnos la victoria este sábado’‘.

¿Por qué subir a 160 en busca de otro título, si estabas bien en 154?

“Yo no busqué subir. Al Haymon y Luisito de Cubas hablaron conmigo y me preguntaron si quería pelear en 160 por un título que había vacante y les dije que sí. Para mí era más cómodo porque debo rebajar menos. Yo camino realmente en 160, así que acepté’‘.

Siento que esta es una pelea intermedia hacia algo más grande.

“Sí, claramente. Esta es una pelea que da paso a otra pelea más grande. Todavía no sé si será en 154 o 160, pero con el permiso de Dios, de coronarme en la división mediana tendré más puertas abiertas, varias puertas abiertas. Espero que so suceda el 1 de mayo’‘.

Puertas hacia Charlo, Munguía, Golovkin, ¿qué te atrae de los medianos?

“Sinceramente, me atrae cualquiera. Me atrae el que me de buena pelea y traiga buena taquilla. Sabes que me he cansado de mencionar nombres y retar a otros, al final ninguno responde. No los llamo más, el que venga, que venga y felicidades’‘.

¿Cuál es la clave de la permanencia durante tanto tiempo?

“La clave es ser disciplinado y no abandonar los entrenamientos. Cuando estás en campamento, tienes que dedicarte ciento por ciento. No pueden haber distracciones. Con Ismael Salas tengo una química que nos hace imparable, me siento cómodo por él’‘.

¿Por qué?

“Con Salas he recuperado cosas que había perdido. He recuperado, por ejemplo, el balance en las piernas y eso me permite tirar golpes más sólidos. Estoy muy contento con lo que hemos hecho en el gimnasio. En realidad, tengo un equipo muy serio y muy bueno’‘.

¿Cuánto tiempo más te ves en ring?

“Creo que me queda tiempo para seguir forjando mi legado. Creo que será muy importante el ganar títulos en dos divisiones. Ahí están mis resultados. Si Dios quiere volveré al ring antes de fines del 2021. Siempre he tenido el apoyo de Luisito de Cubas, que somos familia, hermanos. Lo que me dice es lo que es’‘.