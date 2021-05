Todos quieren mi título, pero estaré listo para el que sea: Gervonta o Shakur Stevenson. Soy el mejor en 130

Oscar Valdez vino a Miami con la vida cambiada. Flamante campeón del Consejo Mundial del Boxeo, todavía se recuerda su tremenda pelea ganado por nocaut a Miguel “Alacrán’‘ Berchelt

Pero el rey de las 130 libras tiene una meta cuesta arriba: quiere terminar como uno de los mejores guerreros mexicanos de todos los tiempos, una lista imponente de nombres que le exigirá mucho y durante mucho tiempo. Valdez, sin embargo, cree firmemente que eso es posible.

En la Capital del Sol se reunió con periodistas y visitó cocodrilos, pero la gente le reconocía de inmediato. Esa es una de las bendiciones de portar corona, pero él sabe que es un hombre marcado y otros quieren ese cetro que tanto le costó sostener en su mano.

Su reinado está bajo acecho y él tendrá que defenderlo a toda costa.

¿Cuánto ha cambiado tu vida desde la pelea de Berchelt?

“Mucho. Antes era reconocido en mi país, ahora lo soy más después de esta pelea, porque mucha gente pensaban que me iba a noquear, pero gracias a Dios ganamos de una manera espectacular y mucha gente quedó conforma y sabe que soy el mejor de las 130 libras gracias a mucho esfuerzo’‘.

¿Cómo ves lo que viene ahora en tu carrera?

“Ahora que soy campeón del Consejo, pues soy un objetivo para muchos. Todos quieren ese título y eso me hace ser aún más disciplinado, más estricto en el gimnasio. Sé que todos me quieren quitar ese título que tanto me costó. Cuando me avisen, debo estar listo para el que sea’‘.

¿Tienes algún nombre en mente?

“Respeto mucho a mi equipo, al manager Frank Espinoza, a la empresa Top Rank y mi padre. Me subo al ring con el que me pongan. La división está llena de talentos, de peleas atractivas, empezando con Gervonta Davis que noqueó a Leo Santa Cruz, Jemal Herring, Shakur Stevenson, que dice que le tenemos miedo y no es el caso. Josep Díaz. La división está caliente’‘.

¿Pero escasean las buenas peleas?

“La gente recuerda los 80 con Roberto Durán, Leonard, Hagler. Hoy en día se ha manchado un poquito el deporte del boxeo, pensando que uno le saca la vuelta a otro que muchas veces es el caso, pero en otras no es así. La política del boxeo, una televisora contra otra, un promotor contra otro promotor. Pero sí hay muchas peleas que se pueden hacer’‘.

¿Se harán para ti?

“Tengo toda la fe que esas peleas llegarán para nosotros y para el público. Algo que aprecio mucho son los aplausos. Ahora paso por las calles de mi tierra y muchos me dicen que pensaban que el alacrán Berchelt me iba a ganar, pero que reconocían mi esfuerzo. Tengo la esperanza de que vendrán esas peleas para seguir dárselas a mi gente’‘.

¿Qué quisieras mejorar?

“Uno nunca deja de aprender. Debo seguir trabajando la defensa, la velocidad, la explosividad. Cada boxeador es diferente, y el boxeo es de estilos. Me adapté al estilo de Berchelt. Contra Gervonta sería diferente, pero se le puede ganar, ¿cómo entrenando para ese estilo? Gracias a Eddie Reynoso uno aprende más’‘.

¿Cómo es el ambiente en el gimnasio, con Canelo Alvarez?

“Es un ambiente positivo, donde nos estamos superando unos a otros. Si Canelo pega 10 golpes al saco, yo quiero darle más. Si Andy Ruiz pega duro, yo quiero hacerlo más. Pero todo es muy sano. Si uno se reúne con gente positiva que tiene tus mismas metas, las metas de ser mejores y grandes, pues eso deja un impacto tremendo’‘.

¿Cómo quieres que te recuerden al final de tu carrera?

“He cumplido muchas metas, pero una es llegar a ser reconocido como uno de los boxeadores mexicanos más grandes de la historia. En esa lista están Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Pipino Cuevas, Finito López, Juan Manuel Márquez, Erick Morales. Yo quiero estar entre ellos.Y que los jóvenes, algún día, digan que quieren ser como Oscar Valdez’‘.