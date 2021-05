Canelo Alvarez dice que voy a ser campeón mundial y yo le echo más ganas al boxeo, afirma púgil cubano

Frank Sánchez no tiene idea, pero pronto sabrá lo que significa pelear delante de 65,000 aficionados. El gigante cubano será parte de la cartelera de respaldo de la pelea estelar (DAZN) de este 8 de mayo entre el campeón mexicano Saul “Canelo’‘ Alvarez y el también coronado inglés Billy Joe Saunders.

En el estadio de los Cowboys en Dallas, Sánchez enfrentará al dominicano Nagy Aguilera en busca de cosechar su 18va victoria profesional y la segunda en una noche donde el Canelo continúa su gesta de convertirse en rey indiscutido de las 168 libras.

Dentro de su equipo están convencidos de que para el 2022 Sánchez estará en condiciones de pelear por una faja del mundo y él está consciente de la meta por delante: convertirse en el primer cubano que toca la gloria en la división pesada, lo que no es poca cosa.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Fueron dos meses de campamento, estamos en la recta final. Estamos listos para la pelea en Dallas. Hemos estado analizando a nuestro oponente, estudiándolo. No nos confiamos porque aquí no hay ningún muerto. Los muertos están en el cementerio y ya tenemos un plan’‘.

En tu última pelea subiste lesionado, ¿ya todo eso quedó atrás?

“Si, la pierna está bien. Me había atendido con el ortopédico. He asimilado bien la carga de entrenamientos. Ahora estoy totalmente saludable y espero que esta pelea no vaya a durar mucho. El nocaut va a venir solo, no lo voy a buscar. Saldré a hacer mi trabajo. El nocaut, cuando llegue, vendrá de manera natural”.

Tu entrenador Eddie Reynoso solo tiene elogios para tu ética de trabajo.

“Eddie Reynoso confía mucho en mí. El ve la seriedad que pongo en los entrenamientos. El ve que tengo las ganas de llegar, de ser campeón, y me siento muy contento y orgulloso de que me estén apoyando él y Saul. Todos quieren que sea el primer campeón pesado de Cuba’‘.

¿No es mucho reto o responsabilidad que Reynoso y Canelo te vendan como campeón?

“No, me siento comprometido.Ellos tienen esa confianza de que voy a ser el primer campeón cubano. Lo dicen Eddie y Saul, y yo le echo más ganas al trabajo en el gimnasio y todos los días me estoy preparando bien fuerte para llegar a serlo. Esa es mi meta de la vida y la voy a cumplir’‘.

¿Siguen haciendo sparrings Canelo y tú?

“Estos últimos tiempos no, porque ha estado trabajando más con los zurdos para la pelea contra Billy Joe Saunders. Yo también he estado trabajando con otros hombres de más peso. No puedo quedarme haciendo sparrings con Saul, pero sí te aseguro que los sparrings más fuertes que ha tenido han sido conmigo’‘.

¿Qué significa pelear delante de más de 65,000 aficionados?

“Primera vez que me voy a encontrar con tanto público. Me imagino algún peleando así con esa cantidad de aficionados por un título del mundo. Sé que ese momento va a llegar por el equipo de trabajo que tengo y la dedicación que poseo. Estoy seguro de que va a llegar’‘.