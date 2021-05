Nunca ha peleado al ciento por ciento y prefiere la arquitectura al boxeo, el Pantera es un enigma

Luis Nery nunca ha peleado al ciento por ciento de su potencial. La admisión puede ser un cubo de agua fría para sus seguidores o un rayo de esperanza, depende de como se tome la revelación de uno de los mejores exponentes del boxeo en estos momentos.

Pero el “Pantera’‘ asegura que para este sábado 15 de mayo (Showtime) traerá su mejor versión ante Brandon Figueroa, otro joven campeón que pudiera dar un paso tremendo en su carrera si sale victorioso ante un Nery que le supera en experiencia y recorrido.

El rey de las 122 libras reconoce que el boxeo es su medio de vida pero no su pasión. En vez de tirar golpes, quiere levantar edificios. El tiempo encima del cuadrilátero aparece finito y él mismo ha fijado los términos en que se retirará. Si te gusta, entonces no debes perderte esta pelea.

¿Quién sabe cuánto más escucharemos su rugido en el ring?

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Ha sido una gran preparación, una preparación a conciencia. Creo que hacía tiempo no realizaba algo así. Me siento muy fuerte física y mentalmente, abajo y arriba del ring. Todo está perfectamente en sintonía. Así que ya estoy listo para el 15 de mayo’‘.

¿Qué te parece el estilo agresivo de Figueroa?

“Lo tengo bien estudiado. He visto muy bien sus peleas, sé cuáles golpes le entran, sé cuáles golpes puedo meterle. Es un estilo que se me acomoda al ciento por ciento. Es un peleador que sí tira muchos golpes, pero también los recibe. Sé quitarme más golpes que él. Tengo más cintura. He trabajado para tener piernas y poder moverme 12 rounds’‘.

En tu pelea anterior contra Alameda, nos quedamos esperando más de ti.

“En esa pelea solo mostré un cincuenta por ciento de mi boxeo. No mostré mi pegada. Estaba más precavido, con las manos arriba, pero no era mi estilo. Ahora, en esta pelea voy a reivindicarme, les voy a pagar lo que me quedé a deber con Alameda. Esta pelea va a valer la pena’‘.

Eres un boxeador joven, que ha vivido mucho, ¿cómo contemplas tu carrera?

“He vivido mucho arriba y abajo del ring, muchas experiencias que me han hecho fuerte. Las cosas malas que me han pasado también han sido buenas, porque me han hecho pensar más, echarle más ganas y hacerme más fuerte’‘.

Siento que en tu carrera has dado un cincuenta por ciento, que puedes dar más.

“Nunca he dado una pelea al ciento por ciento. Quizá esté mal que lo diga, pero nunca me he preparado al máximo, ya sea por indisciplina, por otros motivos, porque yo pensaba que era el ciento por ciento cuando en realidad no era así. Pero ahora verán un Nery diferente’‘.

Entonces, ¿te has dado cuenta de tu verdadero potencial?

“Mi mente está totalmente a conciencia de lo que viene, de lo que está en juego el día 15. Traigo mucha pierna, he corrido bastante, he entrenado bien, he comido bien, con buenos sparrings. Todo eso me dice que vamos a hacer una gran pelea el 15 de mayo’‘.

¿Qué te falta por lograr?

“Me gustaría unificar los títulos en la división. Hacer unas cinco peleas más y retirarme. Creo que un ano y medio más, y me retiro. Hay cosas que me apasionan más que el boxeo, que me gustan más, que quiero cumplir’‘.

¿Por ejemplo?

“Me gusta estudiar, me gusta ser arquitecto, me gusta mucho el dibujo. Me gustaría meterme en eso. Hay muchas otras cosas que sí me apasionan más. El boxeo es la manera de ganarme la vida. Es un talento que Dios me dio. Quizá no lo pedí, pero lo voy a aprovechar. Me gusta. me sale bien y le daré un ratito más. No quiero irme a los 30 anos. Antes de los 20 me voy del boxeo’‘.

Cuando llegue ese momento, ¿cómo quieres que te recuerden?

“Como un gran peleador. Un campeón unificado que se retiró a tiempo y no golpeado, que se retiró con dinero’‘.