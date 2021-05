Si Andy Ruiz quiere volver a pelear por el título, aquí estoy yo. Tiene que pasar por encima del King Kong

Luis Ortiz desconoce quién será su próximo rival, pero él repite un nombre a todo aquel que le pregunta. El King Kong tiene entre ceja y ceja a Andy Ruiz Jr. Su principal deseo es enfrentar a un oponente que ya fue campeón mundial

Luis Ortiz desconoce quién será su próximo rival, pero él repite un nombre a todo aquel que le pregunta. El King Kong tiene entre ceja y ceja a Andy Ruiz Jr. Su principal deseo es enfrentar a un oponente que ya fue campeón mundial para demostrarles a todos su calidad de contendor a un título en la división máxima.

El cubano no sabe si su pedido será escuchado por Premier Boxing Champions, pero él sigue entrenado como si la pelea se fuera a dar en unas semanas. No pocos aficionados y expertos coinciden en que es una meta posible, siempre y cuando Ruiz diga que sí.

Sea o no este su siguiente contrincante, Ortiz no ve la hora de retornar al ring. Siente que aún le queda mucho por hacer en el cuadrilátero. A los 42 años, otros se tomarían la vida con más calma, pero él sigue entrenando como el primer día en su jungla de cuerdas.

¿Qué haces por estos días?

“Como siempre, en el gimnasio, preparándome y manteniéndome. Quitándome cualquier óxido de encima. Yo no puedo vivir lejos del gimnasio y en espera de que suene el teléfono y me digan que tengo pelea. Cuando venga eso, no me van a tener desprevenido’‘.

¿Cómo viviste la noche de la pelea entre Andy Ruiz y Chris Arreola?

“La pelea muy apretada. Una pelea un poco injusta con el tema de los jueces, pero fui allí para que él sepa que yo estoy en línea para pelear con él. Si Andy Ruiz quiere volver a pelear por el título, aquí estoy yo. Si me gana a mí, tiene todas las posibilidades de hacerlo’‘.

En varias ocasiones lo has dicho, quieres pelear contra él.

“Sí, lo he dicho. Lo he dicho en varias ocasiones y lo sigo repitiendo. Si tú supestamente eres de la élite en el boxeo, no debes esquivar a nadie. No puedes decir que no estás preparado para peler con King Kong y luego decir que estás preparado para pelear contra Wilder, con Fury o con Joshua. ¿Y King Kong qué?. Vamos a pelear’‘.

¿Qué te han dicho de tu regreso?

“Yo estoy listo, yo siempre me mantengo. Ahora mismo estoy a un 70 o 80 por ciento de mi capacidad de entrenamiento con el loco de mi profesor (Germán Caicedo) y esperando las indicaciones de Luis de Cubas y Al Haymon para volver al ring’‘.

¿Cómo contemplas lo que sucede entre los pesados?

“Está bien lo que sucedió entre Anthony Joshua y Tyson Fury. A Wilder había que darle su revancha, que se quite esa espina. El y yo sabemos que esa espina duele, que si fuera por mí, pelearía todos los días con Wilder, porque no me gusta perder. Wilder merece esa pelea’‘.

¿Te imaginas esa tercera pelea entre Wilder y Fury?

“Para mi entender está un poco difícil. Wilder ha cambiado de entrenador, que eso es como cambiar de relación. La relación entre entrenador y boxeador es complicado. No estoy diciendo que su nuevo entrenador Malik Scott no sea el mejor para él, pero Wilder no ha peleado con nadie después de su derrota contra Fury. Que gane el mejor’‘.

Entonces, ¿queda Luis Ortiz para rato?

“Seguro, solo quiero que me den una oportunidad. Quiero me pongan a alguien bueno, como Andy Ruiz. No estoy pidiendo pelear contra Joshua, ni Fury, ni con Wilder. Quiero ganarme el puesto y para eso debo pelear contra gente como Ruiz o Dillian White que habla demasiada basura, Povetkin, Usyk. Quiero ganarme el respeto otra vez para pelear por el título’‘.