Boxeador cubano revela que estuvo a punto de cometer una locura y envía fuerte mensaje al que iba a reemplazar

Yunieski González estuvo a punto de hacer una locura. Con esta palabra definió el boxeador cubano su intento de rebajar 35 libras en una semana para asumir el reemplazo de Jean Pascal y enfrentar a Badou Jack en la cartelera de este domingo 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Durante el fin de semana se dio a conocer que Pascal había fallado una prueba antidopaje al dar positivo a tres sustancias prohibidas, Drostanolone, Drostanolone Metabolite y Epitrenbolone lo que obligó a sacarlo del evento que protagonizarán Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul.

Los organizadores se dieron a la tarea de encontrar un sustituto a Pascal y, de acuerdo con las palabras del propio González en Facebook, le llamaron y él respondió de manera afirmativa, aunque sabía cuán difícil sería el recorte de peso para alcanzar en una semana las 175 libras.

“Casi hera un hecho que estaría peleando este próximo domingo y, bueno, una locura, ya que me avisaron el viernes por la tarde y dije que sí, que iba a hacer el intento, porque eran treinta y pico de libra, pero el cuerpo se me resistió’‘, reveló González. “El equipo decidió poner un stop y esperar otra cosa’‘.

La revancha entre Pascal y Jack era la mejor “pelea’‘ de la velada de Showtime PPV, porque el combate entre Mayweather contra Paul es una exhibición de ocho asaltos que no puede considerarse pugilismo en el mejor sentido de la palbra, sino parte de la moda de entretenimientos en este deporte.

Pascal había vencido a Jack en diciembre del 2019.a Jack por decisión dividida en un resultado que nadie esperaba, dejándolo todo listo para una segunda entrega que se demoró debido al impacto del coronavirus, pero que era muy esperada por los fanáticos.

Aunque Pascal negó haber tomado ninguna sustancia prohibida y dijo que lucharía por limpiar su nombre, lo cierto es que la prueba administrada por la VADA no deja lugar a dudas y priva al programa en la casa de los Dolphins de Miami de un verdadero atractivo del pugilismo.

Como si fuera poco, Pascal y González tienen una historia compartida, cuando el cubano fue privado en julio del 2015 de lo que pudo ser la mayor victoria de su carrera, cuando los jueces le regalaron una decisión unánime al haitiano afincado en Canadá.

“Pascal hace trampa, inyectándose, poniéndose cosas negativas, extras en su cuerpo, tumbando una pelea importantes y que no se puede hacer por el descaro de hacer trampa y jugar sucio en este negocio’‘, agregó González. “Si alguien lo ve le dice que es un cobarde, un jugador sucio. Eso no se hace. A mí me la debe también’‘.

González, quien peleó por última vez en diciembre del 2020, continuará entrenando en el gimnasio del profesor Pedro Roque en espera de una nueva oportunidad para continuar su carrera, pero siempre dejando en claro que le avisan con más tiempo con el fin de prepararse mejor.

“Dios sabe por qué hace las cosas, sé que hacemos cosas por dinero, pero sé que era algo bien fuerte bajar tantas libras en una semana’‘, recalcó. “Cuando Dios dijo no, era no. Al menos hice el intento y eso se va a mirar. Eso iba a ser una locura, que no ib a llegar al 100 por ciento, pero lo asumí. Ahora que venga otra oportunidad’‘.