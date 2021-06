Campeón cubano regresa al ring contra el vencedor de Julio César Chávez jr. en Minnesota

Una vez más David Morell jr. mostrará sus armas en The Armory. Afincado en Minneapolis, el cubano regresa al ring el domingo 27 de junio en una velada de Premier Boxing Champions donde defenderá su faja súper mediana de la Asociación Mundial del Boxeo.

Morell, una de las figuras de mayor proyección en estos momentos, enfrentará en programa que llegará a todo el país por FOX al mexciano Mario Abel Cazares, quien ganó notoriedad cuando venció en septiembre del 2020 a Julio César Chávez Jr.

“Estoy muy contento de retornar a The Armory, donde nunca he perdido’‘, afirmó Morell, quien ha ha conquistado elogios por sus talentos. “He estado entrenando fuerte en el gimnasio Círculo de Disciplina en Barnum, Minnesota, y no veo la hora de subir al ring en Minneapolis’‘.

En un principio se informó que Morell iba a enfrentar a John Ryder, quien le diera un gran combate a Callum Smith en Inglaterra e, incluso, muchos creen que debió irse con la victoria, pero no cabe duda de que Cazares será una buena prueba para el antillano.

Con sus cuatro peleas profesionales televisadas en los Estados Unidos, Morrel ha aprovechado las oportunidades que se le han presentado, especialmente cuando venció en agosto pasado a Lennox Allen para apoderarse de una de las fajas -la regular- que ofrece la AMB y luego vencer por nocaut al veterano Mike Gavronski.

Con el éxito frente a Allen, Morell se sumó a Vasyl Lomachenko y Saensak Muangsurin -uno de los grandes guerreros de Tailandia- como los únicos que conquistaron una corona profesional en solo tres peleas, pero incluso el excelso púgil de Ucrania lo logró con una derrota en su récord ante el veterano Orlando Salido.

Campeón mundial juvenil amateur, Morell entró con pie derecho en los Estados Unidos al firmar con Warriors, una empresa con mucha experiencia y conexiones en el complicado mundo del boxeo, gracias a sus relaciones con PBC, la entidad presidida por Al Haymon.

De vencer a Ryder y en calidad de campeón regular, Morell tendría delante de sí un abanico de posibilidades que irían desde Caleb Plant y David Benavídez hasta el mismo Saúl “Canelo’’ Álvarez, quien es el mejor de la categoría y busca unificar todas las fajas.

“Mi principal sueño es ser el mejor de los mejores’‘, comentó Morell durante una reciente visita a Miami. “Como todo el mundo habla de Muhammad Alí, de Mike Tyson, así quiero que hablen de mí. No me conformo con ser campeón y ya. Quiero ser una leyenda en el boxeo. Cada día se aprende un poquito más y voy a seguir creciendo’‘.