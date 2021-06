Miami no es el pueblo de Teófimo López, sino el mío. Cuando le gane, va a tener que irse a China

George Kambosos dice que todo alrededor de Teófimo López es falso. Desde su boxeo hasta su sentido de pertenencia, nada le parece genuino a este australiano que el 19 de junio intentará dar una de las sorpresas más sonadas

George Kambosos dice que todo alrededor de Teófimo López es falso. Desde su boxeo hasta su sentido de pertenencia, nada le parece genuino a este australiano que el 19 de junio intentará dar una de las sorpresas más sonadas del deporte, cuando enfrente al campeón de las 135 libras.

Muchos desconocen que Kambosos ha realizado cinco campamentos para sus peleas en la Florida, entrenado por un técnico local, Javier Centeno, y que se conoce Miami y Fort Lauderdale como la palma de su mano. Afirma que su victoria será más dulce aquí, en el estadio de los Marlins. Que este es su pueblo y no el de López.

De raíces griegas, la familia de Kambosos remonta sus orígenes a Esparta y lleva tatuado el grito de guerra de aquellos 300 que resistieron a los persas al mando del Rey Leonidas: “nunca retirarse, nunca rendirse’‘. Eso precisamente es lo que espera hacer frente a López

¿Estás listo para el 19 de junio?

“Estoy listo. No puedo esperar. He tenido una tremenda preparación. Me siento maravilloso. El peso no es un problema. Estoy convertido en una máquina sangrienta de pelear. Estoy listo’‘.

Este no es tu primer campamento en la Florida...

“Este es mi pueblo, Teófimo viene a mí. He estado en Miami y Fort Lauderdale para mis últimos cuatro campamentos. Esta es como mi casa y el campamento ha sido espectacular, los sparrings han sido los correctos, al igual que los planes. Tengo la visión de convertirme en campeón absoluto del mundo’‘.

Teófimo apenas habla de ti...

“El puede hablar de quien quiera. Que hable de Josh Taylor, Gervonta Davis, que hable de cualquiera, eso no me molesta. Mi visión es solo él. Cualesquiera que sean sus distracciones, ese no es mi problema. Vengo a llevarme sus títulos’‘.

¿Qué significaría vencerlo en Miami?

“Nadie sabe en realidad de donde es. Dice que es de Brooklyn, pero luego dice que es de aquí. Fue a la escuela aquí, boxeó aquí en los amateurs, pero ahora está en Las Vegas y luego se va a Jersey. ¿De dónde es? Es un gitano errante. Y cuando le pegue el 19 de junio, mejor que se vay a China, porque no va a querer que lo vean’‘.

¿Cómo esperas quitarle sus títulos?

“Lo tengo todo. Velocidad, poder, movimientos explosivos, concentración, corazón, voluntad y unas pelotas grandes. Desde el momento en que me convertí en retador obligatorio no he dejado de entrenar, antes de que anunciaran la pelea ya me estaba preparando para este chico. Hace tiempo que tengo los ojos en él. He tenido que ir a los patios traseros de muchos campeones, algo que él nunca ha hecho’‘.

Uno de esos campeones es Manny Pacquiao, ¿qué aprendiste?

“Hablo mucho con Manny y él me dice que si hago lo que hemos hecho en tantos sparrings, Teófimo no me va a tocar y que seré el nuevo campeón. Manny está en mi esquina. Hace unas semans él menospreciaba a Manny Pacquiao, porque había hecho sparrings conmigo. Pero luego se anuncia la pelea contra Spence y dice entonces que Manny no es humano, que es una máquina. Yo he hecho muchos rounds con esa máquina’‘.

Tus raíces vienen de Esparta, Grecia, llevas tatuado el lema “nunca retirarse, nunca rendirse’‘.

“Eso significa mucho para mí. Vengo a pelear, soy un guerrero. Vengo de una larga lista de guerreros y puedes encontrar al mismo rey Leónidas. Soy un guerrero y nunca me rindo. Teofimo tiene una mandíbula de cristal, pero nunca le han dado limpio, pero voy para encima de él con todo lo que tengo. Ya conocimos a los 300 de Esparta, pero aquí hay uno más, aún en pie’‘.