Xander Zayas sube como la espuma, pero sin cortar su cable a tierra. El prodigio pelea este sábado

Xander Zayas sube rápido como la espuma, pero sin cortar su cable a tierra. Uno de los prospectos más interesantes de Top Rank, el chico de Puerto Rico sube al ring este 12 de junio en una de las veladas más importantes de la promotora que tendrá como protagonista a Shakur Stevenson.

Un prodigio del boxeo amateur, Zayas ha irrumpido en el pugilismo de paga sin perder un minuto y Top Rank sueña con el momento en que se convierta en la nueva estrella de la Isla del Encanto, capaz de llenar el Madison Square Garden en los mágicos días de la herencia boricua, como solían hacerlo Miguel Cotto o Tito Trinidad.

A pesar de toda esa expectativa que le rodea, Zayas -que enfrenta a Larry Fryrs en Las Vegas- va paso a paso, sin prisas locas y con la calma para ir asimilando los cambios que están sucediendo en su vida y en su carrera. Lo tiene todo para llegar, pero la hará a su debido tiempo.

Este sábado valdrá la pena verlo.

¿Qué esperas de tu pelea este 12 de junio?

“Voy a tener mi tercer combate en el 2021 y el segundo en Las Vegas. Voy a enfrentar a un buen oponente, que tiene 11 victorias y tres derrotas, que se llama Larry Fryers. Hemos trabajado todo lo que nos va a ayudar a obtener la victoria. Estamos preparados para no dejar ningún tipo de duda’‘.

Peleas mucho y rápido.

“Ojalá que se nos de pelear ocho veces, pero la meta real es seis y terminar peleando a ocho asaltos y ganar el premio de Prospecto del Año. Eso es lo más importante para mí’‘.

¿Qué significaría ser el mejor prospecto?

“Significaría que el trabajo que estoy haciendo, que el enfoque que le estoy poniendo a mi carrera, está funcionando. Que vamos por la vía correcta y que en un futuro me abrirá mayores puertas, como una pela de título mundial’‘.

Parte de tu madurez es haber hecho sparrings con gente como Gervonta, Jacobs...

“Eso me ha servido de mucha experiencia. Estas con esos que fueron y son campeones mundiales me ha enseñado que el trabajo duro y el enfoque llevan a la grandeza y eso es lo que yo quiero ser en el boxeo, una leyenda’‘.

Cuando hacías sparrings con esos consagrados, ¿cómo te veían?

“Sabían que yo tenía 18 años, que era como quien dice un niño. Pero yo no lo veía sí. Creo que ellos me empujaban a ser mejor y yo los empujaba a ellos a ser mejores. De eso se trata el boxeo y crecer como persona. Empujarse uno al otro e intentar sacar lo mejor de sí’‘.

¿Por qué elegiste boxeo y no béisbol?

“Yo era víctima de bulling. Mi mamá decidió meterme en el boxeo para que aprendiera a defenderme. Ahí nació el amor por el boxeo que demandaba dedicación, disciplina. Nunca intenté jugar béisbol, pero si lo hubiese jugado, tal vez habría surgido algo positivo’‘.

Y cuando viste que eras bueno en el boxeo, ¿qué sucedió?

“Me subió la autoestima. Me dio a entender que no importa quién eres en la vida y que todo es posible. A los 11 años tuve una conversación con mi papá y él me preguntó qué era lo que yo quería hacer. Si quería tomar el boxeo como un hobby o como algo serio. Le dije que iba en serio. A partir de ahí todo cambió’‘.

Eres el prospecto más joven firmado por Top Rank, ¿qué recuerdas de ese momento?

“Yo estaba en el gimnasio y llegó la llamada de mi manager diciendo que Top Rank estaba interesado. Fue un sueño hecho realidad. Fue un momento súper bonito. Estoy contento con todo lo que ha sucedido en mi carrera. He hecho mi trabajo y Top Rank el suyo. Estoy cumpliendo mi sueño’‘.