Después de la pelea contra Erislandy Lara me vine abajo. No quería saber del boxeo, pero me puse las pilas

Si Ramón “Inocente’‘ Alvarez renace en su carrera de boxeador mucho tendrá que ver con su pelea ante Erislandy Lara. El mexicano enfrenta este sábado en Guadalajara a Omar Chávez para cerrar una trilogía que suma una victoria para cada uno y que calienta la sangre de dos grandes familias del ring.

Hermano del Canelo Alvarez, Ramón cayó por nocaut ante el campeón cubano en el mismo primer asalto,pero él mismo se dio cuenta de algo no estaba bien y eso dio pie a una larg reflexión sobre lo que esperaba de su carrera, algo que todos notarán -asegura- en este velada.

Ese misma noche, Julio César Chávez jr. peleará con el legendario Anderson Silva, mientras que Chávez padre lo hará contra Héctor Camacho jr., pero la palabra trilogía entraña una sensación única en este deporte. Si Ramón sale vencedor, algo de eso habrá de agradecerlo a Lara.

¿Cuál es la motivación para esta pelea?

“La verdad es que voy muy bien preparado y motivado. Me preparé de manera excelente y nada más esperando que llegue el día para subirme al ring. Esto significa mucho, porque voy a estar en mi tierra, con mi gente. Me siento cobijado, que más puedo pedir’‘.

¿Qué significa para ti la palabra trilogía?

“Lo significa todo. Puede haber una cuarta o quinta pelea, pero ya se me hace muy aburrido. Para mí la tercera es la vencida y por eso es que lo voy a dar todo, porque quiero ganar esta tercera pelea’‘.

¿Seguirás en el boxeo tras este combate?

“La verdad es que sí. Hoy siento que agarré mi segundo aire. Creo que el descanso que tuve...la recaída en esa última pelea me hizo pensar en lo que quiero alcanzar y no de quedarme en que hubiera pasado si no lo hubiera intentado. En esta pelea verán cosas nuevas y que estamos listos para cosas grandes’‘.

Esa última pelea es la de Lara, ¿qué fue lo que más te hizo reflexionar?

“Fue una pelea donde batallé mucho con el peso. Sufrí. Con decirte que no recuerdo nada hasta que ya estaba aquí. Me vine para abajo. No quería saber nada del boxeo. Pero me puse activo y me dije que tenía que ponerme las pilas. Se dio la oportunidad de esta gran función y verán cosas diferentes. Traigo una actitud positiva. Traigo buenas enseñanzas de la pelea de Lara’‘.

¿Qué te dice Canelo de esta pelea?

“Que le eche muchas ganas, que esa pelea es mía. El va estar ahí, va a estar presente. Recibí una llamada de él y sé que va estar ahí apoyándome’‘.

¿Quién gana entre Anderson Silva y Julio César Chávez Jr.?

“Ya sabemos como son ese tipo de peleas. No es lo mismo, pero a Silva lo veo que trae actitud, trae ganas. Parece ser que va a estar buena la pelea. Le puede dar problemas al junior e, inclusive lo puede sorprender. Si no se preparó bien, es donde puede venir una sorpresa’‘.