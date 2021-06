El verano caliente de la vieja guarda del boxeo cubano se enfría entre lesiones y movidas inesperadas

Este debió ser el verano de la vieja guardia del boxeo cubano. Yuriorkis Gamboa, Guillermo Rigondeaux y Sullivan Barrera aparecían en la parrilla con tres peleas sólidas, contra rivales de nivel

Gamboa, quien debía enfrentar el 3 de julio a Chris Colbert, sufrió lesiones en una costilla y un pie que le dejaron fuera de ese combate, mientras que Rigondeaux fue echado a un lado -no hay otra manera de describir este movimiento- para hacerle espacio el 14 de agosto a Nonito Donaire contra Johnriel Casimero.

Unicamente, Barrera sigue adelante con su batalla del 9 de julio por DAZN frente a Gilberto “Zurdo’‘ Ramírez, un encuentro difícil para el guantanamero que por estos días trabaja a marchas forzadas en su cuartel general de Boca Ratón, bajo la guía del profesor Derick Santos Rosario.

Si lo de Gamboa es mala suerte o quiza un mensaje de su cuerpo que se acerca a la cuarentena, lo de Rigondeaux ya supone otro tipo de evoluciones que complican su deseo -algo que siempre repite en cada entrevista- de hacer historia y enfrentarse a los mejores.

Evidentemente, dentro de Premier Boxing Champions entendieron que una pelea entre Donaire, quien vive un renacimiento y viene de ganar el título del Consejo Mundial a Nordine Oubaali, y Casimero resulta mucho más atractiva que la origina donde aparecía Rigondeaux.

De acuerdo a lo que una fuente le contó al periodista Dan Rafael, Rigondeaux está de acuerdo con este enroque y todavía pelearía como parte de la cartelera de respaldo ese 14 de agosto con la esperanza de enfrentar más adelante al vencedor entre Casimero y Donaire.

Pero con 40 abriles, Rigondeaux no se puede dar el lujo de estar pasando oportunidades como esta, si es que realmente tenía alguna voz y voto en la negociación. Eso del más adelante es una promesa en el viento, sobre todo en un deporte tan lleno de arenas movedizas como el boxeo.

¿Por qué anunciaron la pelea de Rigo vs Casimero para luego hacer este cambio? Lo cierto es que, en mi opinión, no deja muy bien parado al cubano, uno de los talentos más grande del ring que ha sido marcado por largos períodos de inactividad. Y no hablo de dinero. Quizá le compensen muy bien la cita con su nuevo oponente. Hablo de legado.

SILVA VENCE A CHAVEZ JR. EN SU MUNDO IRREAL

La velada Tributo a los Reyes que tuvo lugar en Guadalajara tuvo como plato fuerte un enfrentamiento entre el legendario guerrero de MMA Anderson Silva y el ex campeón del mundo Julio César Chávez jr., quien cayó por decisión dividida en ocho rounds, cuando debió perder por el voto unánime de los jueces.

Muchos creyeron que en su calidad de boxeador, Chávez jr. era el favorito, pero Silva vino con más hambre y ganas para superar al mexicano que vive un período de caída libre y no quiere lidiar con la realidad. Tuvo problemas con el peso y fue superado por un hombre que le superaba mucho en edad. Una pena para el boxeo.

EL MONSTRUO DE JAPON METE MIEDO

Naoya Inoue es considerado uno de los mejores boxeadores del mundo, entre los tres libra por libra del planeta y el sábado lo demostró con creces en una velada de Top Rank por ESPN al vencer por nocaut en el tercer asalto al filipino Michael Dasmarinas.

Con frecuentes ganchos al hígado, Inoue dejó tirado de dolor a Dasmarinas y se reafirmó como el mejor hombre en las 118 libras, la misma división de Donaire, Casimero y Rigondeaux. Sería un crimen si no llegan a enfrentarse entre ellos, porque el Monstruo ilusiona y mucho.

NO HUBO SORPRESA Y SI LA HUBO ENTRE CHARLO Y MONTIEL

Que Jermall Charlo haya vencido a Juan Macías Montiel en las 160 libras no es noticia, pero que el mexicano resistiera y terminara en pie al sonido de la campana en el 12 asalto si levantó cejas entre expertos y fanáticos que apostaban por un triunfo por nocaut por parte del campeón.

Charlo, quien se llena la boca para pedir a Canelo Alvarez y a Gennady Golovking, ganó la mayoría de los asaltos, pero no pudo despachar por la vía rápida a un oponente al cual superaba por mucho con su talento. Con este tipo de actuaciones, no puede pedir el cielo.