Después de esta pelea estoy abierto a pelear con todos, de abajo hacia arriba, de Caleb Planta a Canelo Alvarez

DAVID MORELL con su faja de la AMB durante una visita a Miami.

Una vez más David Morell jr. mostrará sus armas en The Armory. Afincado en Minneapolis, el cubano regresa al ring el domingo 27 de junio en una velada de Premier Boxing Champions donde defenderá su faja súper mediana de la Asociación Mundial del Boxeo.

Morell, una de las figuras de mayor proyección en estos momentos, enfrentará en programa que llegará a todo el país por FOX al mexicano Mario Abel Cazares, quien ganó notoriedad cuando venció en septiembre del 2020 a Julio César Chávez Jr.

En un principio se informó que Morell iba a enfrentar a John Ryder, quien le diera un gran combate a Callum Smith en Inglaterra e, incluso, muchos creen que debió irse con la victoria, pero no cabe duda de que Cazares será una buena prueba para el antillano.

¿Cómo han sido estos últimos días antes de la pelea?

“Todo ha sido magnífico. Este es un campamento que ha sido muy bien pensado, con una buena preparación. He hecho varios sparrings contra diferentes peleadores y creo que voy en la mejor forma para esta pelea del 27 de junio aquí en Minneapolis’‘.

Cuando te dijeron que Cázares el rival, ¿qué pasó por tu mente?

“Su mayor mérito es haber vencido a Julio César Chávez jr., pero ya vimos lo que sucedió [ante Anderson Silva] y cómo le faltó el respeto al público. Chávez jr. fue campeón del mundo, pero no es ese boxeador estelar. No subestimo a nadie y menos a Cázares’‘.

A un guerrero mexicano siempre hay que respetarlo.

“A los mexicanos hay que respetarlos siempre. Yo entrené en México y fue una experiencia agradable, pero a ellos hay que noquearlos, porque mientras estén en pie te van a traer problemas. En México aprendí lo necesario de la disciplina. Aunque se estén muriendo, siguen entrenando’‘.

¿Qué mensajes quieres enviar este 27 de junio?

“Que estoy listo. En las 168 libras, no voy a esperar a que vengan donde estoy yo. Iré donde están ellos, de abajo hasta arriba. Canelo Alvarez, Caleb Plant, David Benavidez, Jermall Charlo si sube...todos los que estén aquí, estoy abierto a pelear y aquí estoy’‘.

Esta pelea vs Cázares te daría más visibilidad.

“He vencido todos los retos, pero hay muchas excusas. ¿Contra quién debo pelear para que la gente sepa que estoy listo? Ahora voy a pelear contra un mexicano a ver qué pasa. Si después de esto, sigue lo mismo. No me quedará otro remedio que esperar que el tiempo pase’‘.

¿Cómo ves la división con un Canelo dominante?

“No subestimo a nadie, pero me miro a mí y los miro a ellos y no me veo con problemas para vencerlos. Mira a Charlo que quiere subir a 168 libras y no pudo noquear a Montiel. Todavía no me toman en cuenta, pero pronto será muy diferente. En su momento, me veo en una gran pelea contra Canelo a ver quién se queda con todo en la división’‘.