No soy Julio César Chávez jr. Soy David Morell y vencí de manera clara a Cázares

David Morell Jr. venció por nocaut en el mismo primer asalto a Mario Cázares para enviar un mensaje alto y claro al resto de la división súper mediana,

Muchas más personas conocen ahora a David Morell Jr., Campeón mundial y figura en pleno ascenso. El cubano estaba en busca de una victoria que lo fijara de manera más clara en la imagen de los aficionados y lo logró el pasado domingo de manera convincente.

Con una zurda tremenda, Morell Jr. venció por nocaut en el mismo primer asalto a Mario Cázares para enviar un mensaje alto y claro al resto de la división súper mediana, pero ese éxito vino aparejado de una controversia que ha crecido, a pesar de no tener mucho mérito, basada en golpes que impactaron la nuca del mexicano.

Sin embargo, Morell Jr. insiste en que su triunfo sobre Cázares no pudo ser más limpia y que muchos por ahí amplifican lo de los “golpes de conejo’‘ sin conocer realmente el boxeo. su faena no deja lugar a dudas de que estamos en presencia de un talento especial que, bien llevado por su empresa Warriors en colaboración con PBC, habrá de llegar muy lejos.

¿Sientes que esta pelea como que te puso en el mapa del boxeo?

“Muchas personas me conocían, pero no me daban tanta importancia. Digamos que solo me conocían los que sabían de boxeo, pero no cabe duda de que esta pelea expandió más el nombre de David Morell Jr. Así que esto súper feliz con lo sucedido’‘.

Pero esta victoria viene con controversia, por aquello de los golpes de conejo...

“Los mismos que antes de la pelea querían que perdiera Cázares, sobre todo un sector del público mexicano, son los que ahora repiten eso de los golpes de conejo. Hay una contradicción. El fue quien me dio dos golpes bajos a mí, me pasó como cuatro veces el codo, entró con la cabeza, ¿por qué no dicen eso?

¿Pero estás consciente tú de haber dado esos golpes?

“El golpe de conejo es en la nuca, no en la oreja, y sí le di por ahí. Hay mucha gente que no saben de boxeo y están hablando sin saber. Yo tiré un swing y él se vira. No puedo parar el golpe y él se vira. Es boxeo. No estamos jugando ajedrez. Solo hay un golpe detrás de la oreja que se puede decir que es de conejo, pero en realidad no lo fue’‘.

¿Fue determinante eso para el nocaut?

“Yo hablé con él y todo estaba bien. El me reconoció. En los videos se ve qué le preguntan cómo estaba y dice que bien. El que insiste en que estaba mal es el promotor o alguien que estaba con él, que insiste para que diga que estaba mal, para hacerlo ver todo como que perdió por eso’. Se cayó por el golpe en la quijada’‘.

¿El KO salió natrual o fuiste a buscarlo?

“Salió, no fui a buscarlo. Cuando él me da dos golpes bajos, yo me incomodé y quiero atacar, pero en la esquina me dicen que me calme. El boxea abierto, y es derecho y yoi soy zurdo. Lo encontré muy abierto y lo aproveché. Eso fue lo que realmente sucedió’‘.

Cázares y su equipo ya mencionaban al Canelo Alvarez como posible rival.

“Ellos tenían un plan, una idea, como pensando que el cubanito este no ha peleado con nadie y ahora va contra un mexicano y va a perder. Pero lo dije: yo no soy Julio César Chávez jr. Soy David Morell. Al tener el resultado que esperaban, han creado esta polémica’‘.