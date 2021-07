Quiere ser la reencarnación de Muhammad Alí y entrena con el cubano Luis Ortiz, ¿quién es Michel Rivera?

Michel Rivera ha situado la vara bien alta. El chico quiere convertirse en la reencarnación de Muhammad Alí, pero esa frase el la mira como el horizonte: nunca se alcanza pero sirve para caminar.

Michel Rivera ha situado la vara bien alta. El chico quiere convertirse en la reencarnación de Muhammad Alí, pero esa frase el la mira como el horizonte: nunca se alcanza pero sirve para caminar. El piensa avanzar todo lo que pueda en una división tan compleja como las 135 libras.

El dominicano enfrenta este sábado en Carson, California, al español Jon Fernández en una cartelera de Showtime en lo que debe ser su primera gran vitrina para todos aquellos que no conocen a este prospecto que entrena en Miami a las órdenes del profesor Germán Caicedo.

Rivera, de apenas 23 años, es de esos de los que duermen en el gimnasio cuando se acerca una gran pelea para que nada ni nadie le distraiga. Allí entrena junto con un grupo de peleadores donde sobresale el gigante cubano Luis Ortiz, quien le ha tomado bajo su sombra protectora.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Ha sido un campamento fuerte, excelente. Tengo un buen equipo de trabajo con mi entrenador Germán Caicedo ha preparado todo para una pelea de nivel y estoy conforme con la pelea que se ha hecho. Esta es una tremenda oportunidad que para los latinos no legan tanto. Creo que vamos por el camino que debemos andar. Esto es apenas un comienzo’‘.

¿Qué opinas de Fernández?

“No he visto mucho de él, la mayoría de sus peleas han sido en España. Mayormente sigo y vivo el boxeo americano. No creo que haya enfrentado rivales de calibre, pero sé que es alto y pegador. Me prepara todo y en el momento en que se presente algo sé cómo resolverlo’‘.

¿Cómo llevas la química con Caicedo?

“Aparte de ser un gran entrenador, es un amigo y como quien dice un padre que te sienta y te explica como debo hacer las cosas si realmente quiero llegar. Me siento muy bien con este equipo y creo que vamos a tener una relación por mucho tiempo en el gimnasio’‘.

Un miembro del equipo es Luis Ortiz, ¿cómo te llevas con él?

“He adquirido mucha experiencia con alguien como él que está en una gran posición. Feliz de conocerlo. Fuera del ring es un caballero y un buen amigo que me aconseja y en las prácticas me dice trucos que él conoce. Es muy bueno estar cerca de él’‘.

Dominicano, ¿por qué elegiste el boxeo sobre el béisbol?

“Me crié en un hogar cristiano. A mi mamá no le gustaba este deportes y mi papá la apoyaba, pero a un niño no le puedes quitar su pasión, lo que quiere ser. Me sacaron del boxeo y me pusieron en el béisbol, pero no hacía nada, me quedaba sentado. Me decían que fuera batear, pero me quedaba en el banco’‘.

Las 135 libras están que arden...

“Confío en tener la capacidad para estar en el tope de la división. Los peleadores del peso tienen nivel, pero tengo el material para estar aquí y retarlos a todos. Estoy trabajando mucho. Todos tienen talento, pero prevalece el que más trabaja. Soy la reencarnación de Muhamed Alí y el mundo me va a conocer de esa manera’‘.