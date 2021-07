¿Por qué Tyron Woodley eligió entrenar en Miami contra Jake Paul? Encontró lo mejor de dos mundos

Jorge Rubio no solo inauguró un nuevo gimnasio de boxeo, sino que lo hizo con un par de figuras de renombre mundial. El profesor cubano de boxeo abrió las puertas de una nueva casa para la práctica de este deporte en Miami y en los primeros días les dio la bienvenida a Floyd Mayweather y Tyron Woodley.

Mayweather, quien suele pasar largas estancias en esta ciudad y que viene de una pelea de exhibición contra Logan Paul en el Hard Rock Stadium, está preparando al ex campeón welter de la UFC para su enfrentamiento del 28 de agosto contra el hermano de su previo oponente: Jake Paul.

¿Pero se trata de un truco publicitario del “Money’‘ o realmente está preparando a Woodley para lo que venga?

“Están entrenando con mucha fuerza y de la manera más seria posible’‘, comentó Rubio, quien ha sido testigo de las prácticas. “Lo están haciendo a puerta cerradas y siento que Floyd tiene un interés real en que Woodley de un paso adelante en su boxeo. Creo que lo está ayudando mucho’‘.

El efecto de esta relación ya se verá cuando Woodley suba al cuadrilátero en lo que será su primera pelea de boxeo, pero no cabe duda de que un minuto con uno de los mejores púgiles de la historia debiera ayudar en su enfrentamiento con uno de los youtubers más seguidos del momento.

Jake Paul venció por nocaut al ex jugador de la NBA Nate Robinson y luego al que fuera campeón de ONE Championship y Bellator, Ben Askren, pero en Woodley encontrará al mejor reto de una carrera por su capacidad atlética y la manera en que está encarando este reto.

A diferencia de Askren, quien llegó muy fuera de forma y con un entrenamiento dudoso, Woodley está poniendo tiempo y esfuerzo en dos frentes: con el profesor cubano Pedro Díaz y con el legendario Mayweather, de modo que su interés en salir vencedor queda fuera de duda.

“Me he sentido muy bien con Pedro, he tenido unas sesiones de entrenamiento muy buenas’‘, comentó Woodley. “Sé que hay muchas expectativas con esta pelea y me esto preparando para ganar. No tengo otra opción. Sé que con lo que estoy haciendo con Pedro y Floyd Mayweather, tengo dos formas de ver el boxeo muy buenas para mí’‘.

De hecho, Woodley lleva semanas entrenando con Díaz en el Tropical Park al lado de figuras reconocidas en el boxeo como Xu Can, Avni Yildirim y Filip Hrgovic, y una guerrera que también viene de la UFC y ahora pelea en Bare Knuckle Fighting Championship, Paige Van Zant.

La relación de Woodley con Miami no es de ahora, porque para su última pelea en la UFC contra Colby Covington, el guerrero buscó los servicios de Jorge Masvidal, pero se trataba de un choque en artes marciales mixtas, a diferencia de este que será en boxeo.

Al igual que Askren, la base de Woodley ha sido la lucha, pero no cabe duda de que posee habilidades con sus manos y espera darle una alegría a los verdaderos gladiadores cuando enfrenta Jake Paul en una velada de Showtime, gracias a su conexión con Miami.

“Woodley tiene buenas manos y es un trabajador fuerte’‘, argumentó el profesor Díaz. “Siempre se esfuerza por saberf más, por hacer las cosas como es debido. He viso su progreso y espero que eso se vea en la pelea. Cada vez más el boxeo ocupa un lugar importante en los deportes de combate’‘.