Charlo es parecido a Lara, pero mi victoria será un adorno a la rica historia del boxeo argentino

Brian Castaño está consciente de la historia. Por primera vez habrá un campeón unificado y absoluto en las 154 libras cuando este 17 de julio enfrente a Jermell Charlo. Argentina, una nación con una rica historia en el boxeo, jamás ha tenido un rey indiscutido desde la era de las cuatro fajas.

Las apuestas van por el estadounidense, poseedor de los cinturones de la AMB, CMB y FIB, pero Castaño no está dejando nada a la casualidad y cree tener la fórmula para salir vencedor este sábado en San Antonio, en la misma casa de Charlo, delante de su seguidores.

El choque es muy esperado por los amantes del boxeo. De un lado el estilo fino e inteligente de Charlo, del otro la agresividad y la presión de Castaño, quien enfrentó a un rival similar en Erislandy Lara cuando pactaron un empate. Ahora, el argentino piensa no dejar lugar a dudas de quién será el único campeón.

¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas contra Charlo por todos los títulos?

“Una felicidad inmensa. Era la pelea que estaba buscando antes de enfrentarme con Patrick Teixeira. Ya veníamos empujando por ella. Primero Teixeira y luego buscamos a Charlo. Es algo histórico para mi país y para todos los latinos. Estoy en mi mejor momento’‘.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Mi estilo es de tirar muchos golpes y de poner mucha presión. Obviamente, estamos trabajando en eso y en las diferentes formas de pelea. También tengo que boxear y contragolpear. Se que Charlo es fuerte y va a esperar a que yo vaya todo el tiempo adelante. Me va a querer contragolpear. Voy a tener cuidado con sus manos, pero hemos buscado estilos, sparrings. Cada pelea es un reto nuevo’‘.

¿Qué aprendiste de la pelea contra Erislandy Lara?

“Lara es un boxeador muy complicado, tiene ese estilo de mantener la distancia, de meter los uppers. En eso se parece mucho a Charlo, en la estatura, el alcanza. Es un boxeador de trayectoria, jerarquía, que lo fue en su momento, con mucho nivel internacional. Uno va aprendido de todo eso. Yo lo aprovecho todo en cada pelea, lo bueno y lo malo. En cada pelea aprendo algo’‘.

Charlo es el hombre de la empresa, de la casa, de la promoción...

“Siempre fui de visitante a todos lados, siempre fui el lado B en todas las peleas en los Estados Unidos. Esta es una de esas peleas, lo tiene todo a su favor, promotora, casa, gente, estadio, pero también es una presión para él y eso lo voy a aprovechar’‘.

Como amateur venciste a Errol Spence Jr., a Sergy Derevyanchenko...

“Tengo un poco de rodaje internacional entre lo amateur y lo profesional. Las peleas amateur también te dan sabiduría, aprendizaje. Te hacen decir que se puede porque le gané a fulano o mengano. No es lo mismo que lo profesional, pero peleas son peleas. Todo ese recorrido lo vuelco en cada pelea’‘.

Si te conviertes en campeón absoluto, ¿cómo ubica tu triunfo en Argentina?

“Por el tema de los cinturones, por la unificación, creo que es la pelea más significativa a nivel de lo que conlleva unificar. Nadie ha logrado eso en la historia del boxeo argentino ha logrado eso. El boxeo argentino tiene muchos recuerdos memorables, que no se borrarán nunca. Esta victoria sería como un adorno a esa rica historia. Estaré al lado de todos esos grandes’‘.

Si ganas, ¿qué vendría luego?

“Si es que le gana a Manny Pacquiao, me gustaría pelear contra Errol Spence Jr. La tiene jodida. Creo que Pacquiao es de otro planeta. Tal vez pueda subir de categoría y enfrentar al hermano (Jermall Charlo). Buscar y buscar. Hay que aprovechar el momento y esta es la pelea. No me gusta mirar al futuro, pero miro de reojo’‘.