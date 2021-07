El Doctor del KO vuelve con fuerza al boxeo y un mensaje de terror al régimen de la Habana

Yuniel Dorticós vuelve a entrenar. El boxeador cubano ya regresó al gimnasio del profesor Pedro Roque con la vista puesta en la conquista de su tercer cetro en el peso crucero .

Después de varios meses de alejamiento, Yuniel Dorticós vuelve a entrenar. El boxeador cubano ya regresó al gimnasio del profesor Pedro Roque con la vista puesta en la conquista de su tercer cetro en el peso crucero y en potenciales revanchas contra los únicos dos hombres que le han vencido.

Conocido como el Doctor del Nocaut, Dorticos no pelea desde que cayó en octubre del 2020 ante Mairis Briedis en la final de la Súper Serie Mundial del Boxeo, pero parece haber dejado atrás esa mala experiencia y se le ve con las mismas energías de sus días de rey en el peso crucero.

Uno de los hombres con mayor pegada en los últimos tiempos, la vuelta de Dorticós a los entrenamientos y a sus 35 años es una de las mejores noticias para el boxeo cubano. Con la partida de Briedis y Murat Gassiev a la categoría máxima, la mesa de operaciones está lista para el doctor.

¿Qué significa esta vuelta la gimnasio?

“Estamos recomenzando y esto no se para más. Me siento bien motivado para retomar los entrenamientos y prepararme para las peleas que vienen. Posiblemente se anuncie nuevamente una nueva versión de la Súper Serie Mundial del Boxeo. Estamos de regreso’‘.

¿Cómo ves la división en estos momentos?

“Creo que esta lista para verme nuevamente como campeón. Murat Gassiev subió al peso completo. Mairis Briedis sube al peso completo. El futuro mío no es otro que volver a ser campeón del mundo. Será campeón mundial por tercera vez y luego los buscará todos’‘.

¿Entonces no has olvidado a Gassiev ni a Briedis?

“No, que va. Todavía están en la lista. Esas revanchas vienen, porque es lo que le gusta a la fanaticada y es algo que también yo deseo. A quién no le interesa vengar una derrota. Pero lo primero es tener una faja en la división y luego ya veremos’‘.

Fuiste víctima del COVID y la pasaste duro, ¿todo eso quedó atrás?

“Afortunadamente, ya estoy bien. Fuerte como nunca en lo físico, pero lo más importante es lo mental. Me siento con tantas ganas de boxear, como era antes. Eso me motiva a regresar al entrenamiento’‘.

En este momento de tu vida, ¿qué es el boxeo para ti?

“Significa muchas cosas. Primeramente, tengo que cumplir con mi familia. Ellos son el combustible para ser de nuevo campeón mundial y noquear como lo hacía.Quiero demostrarles a todos que sigo siendo el Doctor del Nocaut, quiero levantar a mi empresa Caribe Promotions’‘.

¿Qué te dice el profesor Roque?

“Siempre me está dando ánimos. Me dice que yo puedo y que lo tengo todo para volver a ser campeón. Tenemos una larga relación. Nos conocemos muy bien y yo le digo que claro que sí, que regresaré a lo más alto. El Doctor regresa con su poder intacto. Eso no se pierde’‘.

¿Qué le dirías a esos fanáticos que desean verte en el ring?

“Que estamos pasando por algo muy grande en Cuba. Lo lamento mucho y quisiera que se acabara todo el comunismo, toda la tiranía de los Castros y del cabrón de Díaz Canel y de Maduro. Es un círculo que mantiene la pobreza en Cuba. Abajo Díaz Canel y abajo los Castro’‘.