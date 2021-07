Yoel Romero habría ganado el Grand Prix de Bellator. Renacerá como el Ave Fénix y será fuego con todo el mundo

El Grand Prix ligero pesado de Bellator sufrió un tremendo golpe con la salida de Yoel Romero. El guerrero cubano no pasó un examen médico previo al combate que debía efectuarse el pasado 8 de mayo, pero su equipo de trabajo espera verlo competir antes del fin de este 2021.

Debido a una reducción en la visión de un ojo, el cubano no pudo enfrentar a Anthony Johnson, pero en su casa de American Top Team Soldier of God están convencidos de que Romero habría ganado este evento de Bellator por la forma física en que se encontraba.

De acuerdo con su entrenador principal, Pedro Lay, Romero se encuentra totalmente recuperado de la visión y solo espera una segunda alta médica para volver a las artes marciales mixta en una pelea que esperan sea bien grande, porque para él no hay nada fácil.

¿Veremos nuevamente a Yoel Romero?

“Sí, en unos dos meses debe estar de regreso. No ha dejado de entrenar, se mantiene totalmente activo. Mantiene su espíritu joven y asombrando a la gente cómo logra mantenerse tan rápido y fuerte. Sé que todos están locos por ver a Yoel peleando. En dos meses estará de regreso con una pelea que ya se está cocinando’‘.

¿Cuán duro fue no poder combatir en el Grand Prix de Bellator?

“Extremadamente duro. Estábamos en plena condición. No creo que nadie hubiera podido aguantar el ritmo que llevaba Yoel en ese momento. Su arsenal táctico, su nivel técnico cada día aumentan más. Su capacidad de boxeo es impresionante. Ya está totalmente recuperado de su problema del ojo’‘.

¿Qué pasó con eso?

“Fu un problema visual. De reducción de la visión del cual ya está totalmente recuperado. Ya le dieron el primer alta médica. Ahora estamos esperando una segunda luz verde de los médicos y con eso en la mano ya estaremos en condiciones de pelear’‘.

¿Qué pensaron cuando vieron la pelea de Rumble Johnson?

“El mismo Yoel se ponía las manos en la cabeza y decía que cómo era posible, que conmigo no hubiera pasado eso. Lo bueno de Yoel es que no se muere. Cuando resbala, brinca y sube dos escalones. No hay mal que lo detenga, no hay tormenta que lo pare. Sigue adelante’‘.

¿Qué les dicen de Bellator?

“Bellator está más interesado que nosotros en el retorno de Yoel. Bellator quiere demostrar que todavía Yoel está vigente, que fue una pérdida para quienes lo dejaron ir. La pelea de Yoel era la que más expecativa despertaba, pero ya pasó. Hay que volver. Estamos reestructurando el entrenamiento, sin mucha intensidad hasta que se de luz verde’‘.

¿Le pondrían algo suave a Romero en el retorno?

“Con Yoel no hay nada suave. Le pondrían alguien fuerte y que hale público. Es lo que están buscando y para eso nos estamos preparando. Ahora lo que viene es grande. Para Yoel, en la forma en que se encontraba, el Grand Prix hubiera sido un torneo fácil de ganar. Ninguno de los que se presentaron cumplieron las expectativas’‘.

¿Qué les diría a esos fanáticos que quieren ver a Romero?

“Esperen a un Yoel como el Ave Fénix, renaciendo del fuego. Del fuego va a salir y lo que queda es fuego. Fuego con todo el mundo’‘.