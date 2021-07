La Ametralladora de Cuba firma con nueva empresa y pronto comenzará a disparar sus ráfagas en el ring

Leer más

Pedro Díaz sabe que Xu Can es campeón, pero todavía no puede entrever su importancia. Su pupilo de china, conocido como el “Monstruo’‘ defiende su faja “regular’’ de la Asociación Mundial del Boxeo este sábado en Londres ante el local Leigh Wood.

Esta no es la pelea que Díaz esperaba para Can, pero la culpa habría que encontrarla en la cantidad de cinturones que ofrece la AMB que no son reconocidos por otros organismos, como ahora le sucede a Guillermo Rigondeaux con el suyo “regular’’ para el choque ante John Riel Casimero.