Empresario venezolano pone su mente y sus recursos en ayudar al boxeo cubano en Miami

Crecer una empresa en cualquier negocio es complicado. Crecer esa empresa dentro del boxeo lo es más aún. Carlos Santiago confïa en que podrá hacerlo con Universal Sports, una entidad de reciente creación que ya cuenta con un grupo de boxeadores y espera realizar su primera velada en Miami.

Un hombre de negocios nacido en Venezuela, Santiago ve el boxeo de una óptica distinta y familiar, confiado de haberse rodeado de las personas correctas para llevar adelante su proyecto que comenzará en principio sobre varios púgiles cubanos que ya son conocidos por el público local.

En cualquier caso, la empresa y Santiago son bienvenidos en su intento de seguir aumentando el panorama del boxeo en esta ciudad que poco a poco se va convirtiendo en una plaza fuerte de este deporte, como alguna vez lo fue y como debe serlo nuevamente.

El boxeo es un deporte complicado como negocio, ¿por qué te metes?

“Sí es complicado, sumamente complicado, que tiene muchas variables y no lo conocía para ser honesto. No me dedicaba a esto, pero sí es mi pasión y es la pasión de Lázaro, que me acompaña en esto. Todo empezó en entrenamientos de boxeo’‘.

¿Cómo así?

“Me fui enamorando gracias a Franco que es mi profesor de boxeo. Soy testigo presencial de lo que es Franco y las manos de Franco, de su sabiduría con una persona como yo. He sido testigo principal del cambio en mí y entonces ahí creí en el boxeo y, sobre todo, en el boxeo cubano’‘.

¿Qué te parece el boxeo cubano?

“Todo el mundo conoce el boxeo cubano. Ha dado glorias, pero ahora de la mano de Franco en Miami, es otra cosa. Este es un negocio difícil de llegar, pero con muchas cosas similares a otros negocios y ahí es donde mi experiencia viene a brindar ideas nuevas para llevar esta empresa a un nivel superior. Queremos convertir en campeones a estos muchachos’‘.

Me hablan de una cartelera en septiembre.

“Nosotros queremos ayudar al pueblo cubano. Queremos que el talento de estos boxeadores se traslade a peleas vistosas, que atraigan gentes, que levanten la audiencia del boxeo en Miami. Pero esto es más allá del boxeo. Todos tienen familia en Cuba. Queremos que el espectáculo llegue a la casa de Cuba y que el beneficio que genere también llegue a la casa de Cuba’‘.

¿Por qué crees que puedes triunfar donde otros han fallado?

“La familia. Nosotros hemos constituido un grupo como familia. Soy venezolano pero conozco a Lázaro desde que llegué y he encontrado en Franco el apoyo de un amigo, de un profesor, de alguien te llama más allá del boxeo. Hacemos este negocio más allá del negocio. Lo hacemos porque somos familia. Vine buscando libertad, un futuro mejor’‘.