La escuela cubana siempre ha estado cerca de mí y me siento como en casa, afirma el Alacrán de México

Miguel Berchelt se acerca al momento en que volverá a picar como un Alacrán. Después de ceder su faja del mundo ante Oscar Valdez, el mexicano pasó por un período de rehabilitación y, sobre todo, reflexión antes de emprender un nuevo camino en su carrera que habría de traerlo a Miami.

Uno de los boxeadores más respetados por su entrega total, de alguna forma Berchelt vino en busca de sus raíces, pues pocos conocen que en sus orígenes como boxeador mucho tuvieron que ver -así como con Andy Ruiz- los entrenadores cubanos.

Víctima del COVID que lastró su actuación ante Valdez, aunque él no pone excusas, Berchelt parece haber recuperado su norte bajo la guía del profesor cubano Jorge Rubio y espera que su estancia en Miami le ayude a volver por la puerta grande, con el mismo veneno en sus golpes con que solía vencer a sus oponentes.

¿Qué te hizo venir a Miami?

“Todo el mundo quiere venir a Miami. Por sus playas, sus tiendas, lo turístico. Vine de vacaciones con mi mujer y aproveché para visitar un amigo, Osvaldo Carrasco, que estaba trabajando con Jorge Rubio y me invitó a venir al gimnasio. Vine para mejorar y aprender de un entrenador como Rubio’‘.

¿Cómo te has sentido en el gimnasio?

“Muy bien. Tienen un buen equipo, un ring excelente. Jorge Rubio es un excelente entrenador y va empujando duro todos los días. Esperemos que este gimnasio esté cada vez más lleno y que próximamente les de ese campeón del mundo que tanto anhelan’‘.

Básicamente, ¿qué buscas con Rubio?

“Vengo a aprender y también a darle un poquito de publicidad. Aquí estuvo Floyd Mayweather y ahora llega el Alacrán Berchelt, pero sobre todo quiero mejorar las piernas, la esquiva. Jorge es un maestro de la defensa. Voy a México y regreso a fin de mes. Creo que con Rubio puedo crecer’‘.

Después de la pelea con Valdéz, ¿qué pasó contigo?

“He estado recapacitando, visualizando el por qué de la derrota. La gente lo sabe, me dio COVID en noviembre, combatí en febrero. La gente del boxeo, los doctores saben que no estaba listo para pelear. Pero no es excusa. Uno toma sus decisiones y yo fui el que decidí subir. Lo principal es mi salud. Arriesgué mi vida, pero eso no pasará más’‘.

Regresas en 130, 135, ¿cómo contemplas el futuro?

“A la gente le encantaría una revancha con Valdez, pero primero a esperar que el médico me de el visto bueno. El COVID me dejó un fibrosis. El médico se preguntaba cómo me habían dejado pelear la comisión, los promotores, mi entrenador, pero el que lo asumió fui yo. Lo cierto es que no sentí mi cuerpo’‘.

Todos nos dimos cuenta de eso...

“La gente me conoce y sabe lo que puede dar el Alacrán Berchelt y era un Alacrán distinto, muy raro, muy lento, que anunciaba mucho los golpes. Esperemos mejorar y que eso sea solo un trago amargo. El camino ya me lo sé: mucho esfuerzo y disciplina. El talento y el corazón de guerrero aún están ahí. Esperamos regresar a los primeros planos con una buena pelea’‘.

Un Berchelt saludable, pone en aviso a todo el mundo.

“El Alacrán es un boxeador que le gusta al público, al boxeo, como dicen por acá, el Alacrán es guapo y fajao. La gente disfruta mi boxeo. Venga a pelear, no vengo a correr ni abrazar. Soy un peleador limpio. Mis inicios fueron con entrenadores cubanos como Miguel Martínez, Adrián Nuñez, Osvaldo Carrasco. Mi entrenador Alfredo Caballero que fue entrenado por cubanos. La escuela cubana siempre ha estado cerca de mí y me siento como en casa’‘.

Incluso en la derrota, ¿te sentías querido?

“Sí, eso me lo he ganado. Cuando eres campeón todo el mundo te busca y te invita, cuando pierdes la faja sabes mejor quien te quiere. Afortunadamente, la gente sabe que yo me entrego, que siempre busco a los mejores. La gente no es tonta cuando ve a campeones que enfrentan al número 10, al número ocho, y la gente se cansa. Por eso el mexicano gusta tanto en los Estados Unidos’‘.