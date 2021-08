Ugás es campeón gracias a que le di mi faja, dice Pacquiao. Esta es la pelea de mi vida, responde el cubano

Yordenis Ugás es el campeón gracias a que le di mi cinturón, dice Manny Pacquiao. Esta es la pelea de mi vida, responde el cubano

Manny Pacquiao considera que Yordenis Ugás tiene algo que le pertenece. Cuando le arrebataron el título de “súper’‘ campeón y se lo concedieron al cubano, la leyenda del ring estimó que se estaba cometiendo una injusticia por parte de la Asociación Mundial del Boxeo.

De acuerdo con el filipino, ha llegado el momento de corregir ese error, cuando el 21 de agosto suba al ring de la T-Mobile Arena de Las Vegas para recuperar lo que nunca debió abandonar su cintura y que solo llegó a manos de Ugás porque otros lo decidieron.

“Los aficionados deben saber que esta no será una pelea fácil. Ugás es el campeón gracias a que yo le di mi cinturón’‘, afirmó Pacquiao. “Ahora dirimiremos todo dentro del cuadrilátero. Tengo prohibido subestimarlo, ya que él es capaz de aprovecharse de eso. Estoy tan entusiasmado por esta pelea que no me importa si soy el aspirante o el campeón antes de ella. Ya veremos quién termina siendo el campeón el 21 de agosto’‘.

La notica de que Ugás enfrentaría a Pacquiao envió una onda expansiva a todos los seguidores del boxeo que esperaban el encuentro del peso welter entre el filipino y Spence, quien sufrió una lesión en la retina del ojo izquierdo que le impedirá retornar al cuadrilátero en un buen tiempo.

Ugás no habría querido llegar a esta oportunidad por la lesión de Spence Jr., pero no cabe duda de que el medallista olímpico y rey de la Asociación Mundial del Boxeo la merece después de una trayectoria llena de sacrificios y éxitos que culminarán este 21 de agosto en Las Vegas.

“Yo estoy acostumbrado a pelear a ultimo minute, no es nada nuevo para mí’‘, apuntó Ugás. “Una vez que me avisaron que enfrentaría a Pacquiao, volví a entrenar de inmediato y estoy listo para medirme ante cualquier rival. “Me elevaron a campeón de la AMB en enero. Ahora podemos decir que el que gane el 21 de agosto será el verdadero Campeón del Peso Welter de la AMB’‘.

La pelea entre Ugás y Pacquiao llega de manera irónica luego de que se intentara quitarle al cubano su título de súper campeón que originalmente era del asiático, quien lo había perdido por inactividad, antes de que la AMB decidiera no alterar su directriz original.

Después de una larga trayectoria amateur y profesional, Ugás se convirtió en rey “regular’‘ de la AMB al derrotar en Los Angeles por decisión dividida en octubre del 2020 a Abel Ramos en lo que era su segundo intento por asegurar un cinturón del peso welter.

Siempre se supo que el hombre grande en ese organismo era Pacquiao, quien como senador de Filipinas -y con mucha presión pública- ha tenido momentos complicados en su país que enfrenta, como todo el planeta, una dura batalla contra el coronavirus.

“Estoy bien al tanto de que Pacquiao es el favorito, pero, a la misma vez, yo soy el campeón’‘, agregó Ugás. “Yo me he sobrepuesto a tantas cosas desde que volví a pelear hace cinco años, enfrentando a oponentes muy fuertes para llegar donde estoy ahora. Confío plenamente en mí mismo y en mi habilidad para triunfar.

