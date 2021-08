Ningún rival ha llegado al límite, ¿cuán lejos puede llegar este hombre con dinamita en las manos?

Después de su última victoria, Vergil Ortiz (i) retó a Terence Crawford. Si este sábado se impone a Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas (d), espera llamar su atención de manera definitiva Getty Images

Después de su última victoria, Vergil Ortiz retó a Terence Crawford. Si este sábado se impone a Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas, espera llamar su atención de manera definitiva y acercarse a una pelea contra uno de los mejores -sino el mejor- de los welters del mundo.

Estrella en ascenso dentro de Golden Boy Promotions, Ortiz espera derrotar al lituano de manera más convincente que Crawford como paso previo a un choque por un título en las 147 libras. Tan impresionante ha sido su ascenso que los 17 rivales que ha visto como profesional, ninguno ha escuchado el sonido de la campana final.

Considerado por muchos uno de los púgiles de mayor futuro, Ortiz espera que este potencial triunfo (DAZN) le abra muchas puertas. Kavaliauskas debe ser la prueba más dura, pero este chico de raíces mexicanas carga tanta dinamita en las manos que ya se hace notar.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“El campamento ha sido muy bueno, he tenidos muchos sparrings y sumado muchos rounds. He estado entrenando muy fuerte. Ya no veo la hora en que suene la campana para pelear. Creo que Mean Machine será la prueba más dura de mi carrera hasta el momento’‘.

El tuvo sus momentos contra Crawford, ¿qué esperas de él?

“Definitivamente, tiene poder. A él lo han detenido, pero nunca lo han noqueado. Eso es algo que hay que reconocerle, tiene una buena quijada y es un tipo duro que puede resistir buenos golpes. Estoy seguro que de sacará lo mejor de mí en la pelea’‘.

¿Será esta la pelea que te impulsará a enfrentar a los mejores?

“Seguro. como dijiste, él peleó contra Crawford y probablemente le dio la pelea más dura de su carrera. Si le gano a Mean Machine, eso significa que pertenezco a la cima, que puedo estar entre los mejores’‘.

Tras la victoria sobre Maurice Hooker, retaste directamente a Crawford.

“Creo que tengo las habilidades, un gran equipo que me apoya, soy lo suficientemente fuerte, rápido e inteligente para medirme contra Crawford. Como siempre digo, estoy aquí para enfrentarme a los mejores. La pelea contra Crawford es fácil de hacer. Los dos estamos en la Organización Mundial (WBO) y voy a combatir contra un oponente que él venció. Es la pelea a hacer’‘.

Si vences a Kavaliuskas mejor que Crawford, ¿esto presionará al campeón?

“Puede que sí, lo supero mejor que Crawford, la gente puede decir que merezco la oportunidad de enfrentar a Crawford. Y quién soy yo para ir contra eso’‘.