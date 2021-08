John Riel Casimero vence a un Guillermo Rigondeaux que se atrinchera en sus fortalezas: movimiento y poco intercambio

GUILLERMO RIGONDEAUX y John Riel Casimero en un momento de su combate en Carson, California

John Riel Casimero siempre pregonó que iba a retirar a Guillermo Rigondeaux. Después de su victoria este sábado, quizá no esté muy lejos de la verdad, porque a su edad y su estilo que gusta poco al fanático, al cubano se le han acabado casi todas sus opciones.

El filipino se impuso por decisión dividida de los jueces en una velada efectuada el sábado en la noche en Carson, California, ante un Rigondeaux que, como ha sucedido en otras ocasiones, evitó intercambios y se dedicó a moverse por todo el cuadrilátero.

Desde el primer round, Casimero presionó encima del antillano y colocó un par de buenos golpes, mientras Rigondeaux intentaba moverse y evitar el poder del filipino que venía de frente, lo que sería utilizado a su favor en el segundo asalto con un mejor sentido del ring.

Del tercero al sexto la película fue la misma: un Casimero que trataba de forzar la acción y un Rigondeaux que se movïa lateralmente y buscaba alguna apertura en la armadura del asiático que lo perseguía inútilmente por todo el cuadrilátero en una evolución repetida hasta el cansancio.

En algún momento, Casimero se paró en el medio del encerado y le pidió más acción a Rigondeaux, quien de cierta manera frustaba bastante a su oponente y le hacía fallar bastante, a pesar de que el Chacal no se mostraba muy activo en la mayor parte.

Si en sus tiempos de gloria, poseedor de dos cinturones en las 122 libras, a Rigondeaux le costaba trabajo encontrar oponentes de valía por su estilo complicado y el bajo incentivo económico que provocaba, luego de este fracaso sus días como guerrero de primera línea pueden haber acabado por completo.

Claro está, Rigondeaux, si así lo deseara, sería bienvenido en circuitos locales con bolsas limitadas, pero dudo mucho que sea llamado a carteleras importantes como esta ahora que ya no posee atributos promocionales como una corona o un nombre atractivo para el público como aún lo es, increíblemente, Yuriorkis Gamboa.

Ningún promotir, en su sano juicio, pondría a una figura emergente contra Rigondeaux, a diferencia de lo que han hecho Floyd Mayweather y Eddie Hearn al colocar a Gervonta Davis y Devin Haney, respectivamente, para apoderarse del nombre de Gamboa en la hoja de servicios.

Rigondeaux, a pesar de la derrota, sería muy complicado para un joven y poco atractivo para un veterano, de modo que si antes se encontraba en un limbo, lo más probable es que sus contornos se irán desdibujando en la realidad de un panorama brutal con aquellos boxedores de estilo.

Y claro que ahora renacerán las críticas y hasta las burlas para un Rigondeaux que en contadas ocasiones, como cuando venció a Nonito Donaire, no supo o no quiso darse cuenta de un cambio fundamental en los tiempos: la afición no soporta siquiera eso que en el pasado llamaban rounds de estudio. Sangre al principio y sangre al final.

Rigondeaux se aferró a su estilo evasivo, lleno de fintas y movimientos, a veces demasiados, para conquistar esas dos fajas en el peso súper gallo y luego ganar otra corona secundaria -que luego le quitaría la Asociación Mundial del Boxeo- sin importarle lo que la gente pensara.

Ya el tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. Cuando se asienten los lodos, se verá entonces que si bien Rigondeaux pudo lograr mucho más por sus talentos y habilidades, por errores propios y ajenos, también alcanzó cosas importantes para sumar a sus dos títulos olímpicos.