Miami le vio triunfar por nocaut, pero este sevillano quiere llegar pronto a las Grandes Ligas del boxeo

Narciso Carmona le ha tomado el gusto a ganar en Miami. Tras debutar con la promotora M&R en julio con un nocaut en el primer asalto, el sevillano regresa este viernes 21 de agosto con la misma empresa para enfrentar al estadounidense Jacob Willyard.

Carmona vuelve al mismo lugar de su primer triunfo en el Hotel Hilton de Blue Lagoon (puertas abren a las 6:00 p.m., boletos de PPV se pueden comprar en Stellartickets.com),y con la misma idea de impresionar al público con otro golpe fulminante para seguir adelante en lo que el considera una carrera hacia la grandeza, con la ayuda de su entrenador Osmiri “Morito’‘ Fernández.

Al principio le costó un poco adaptarse, desde la comida hasta los horarios, pero después de su victoria y de las muestras de afecto de la gente local, ha aprendido a disfrutar de Miami y solo espera que llegue el día de la pelea para demostrar que sí tiene un futuro en las 140 libras. En Sevilla todos estarán pendientes.

¿Qué ha pasado de tu primera pelea a este momento?

“Tenemos cambiados los pensamientos de no salir tan locos, pero creo que estuvimos bien, hicimos un buen trabajo. Terminamos ligerito la pelea, pero ahora estamos seguros de que vamos a salir más tranquilitos y vamos a terminar lo antes posible’‘.

¿Tu debut en Estados Unidos fue lo que esperabas?

“Sí, porque logré lo que cualquier boxeador que viene a este país quiere: un debut por nocaut y en el primer asalto. Sé que hay mucho por hacer, mucho por ajustar, pero me sentí muy contento, porque creo que la empresa vio el potencial y lo que puedo hacer en el futuro’‘.

¿Qué esperas para esta segunda pelea?

“Hacer los trabajos que me están poniendo aquí en los entrenamientos. Voy a salir tranquilito, mejorando la defensa y con el ataque bien dado, como me lo están ensenando y terminar cuando se pueda, pero de manera inteligente’‘..

¿Ya te has adaptado a Miami?

“Me he adaptado muy bien, porque la promotora M&R me ha acogido muy bien, me están dando lo que me hace falta y me están llevando la carrera como debe ser mi promotor Willliam Ramírez y el entrenador Moro Fernández. El resto de los muchachos también me recibieron con los brazos abiertos’‘.

He visto que la prensa de española te ha comenzado a notar.

“La verdad que en España se me está dando un gran apoyo. Eso para mí es fundamental, que la gente de mi país esté apoyándome, porque saben que estoy aquí luchando por la bandera. Me gustaría volver algún día como figura de una cartelera importante’‘.

¿Cómo imaginas tu carrera en un par de años en los Estados Unidos?

“Sé que me van a llevar la carrera de la mejor manera posible, vamos a ir creciendo de combate en combate, pero en un ano espero estar en las Grandes Ligas. Aquí se entrena más de lo que yo esperaba. Los entrenamientos son serios. A la gente le gustó lo que hice. Me siento como en casa’‘.