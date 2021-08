A las puertas de un título del mundo, este boxeador decidió correr un gran riesgo este viernes en Miami

Melvin López corre un riesgo este viernes en Miami. El guerrero nicaragüense tiene asegurada una pelea futura por un título del mundo antes de fines del 2021, pero aceptó pelear para mantenerse activo.

Pero este guerrero sabe lo que hace este viernes 21 de agosto dentro de una cartelera de la promotora M&R Boxing (puertas abren a las 6:00 p.m., boletos de PPV se pueden comprar en Stellartickets.com) la cual, mas que una casa deportiva es su segunda familia en esta vida, especialmente lejos de los suyos.

López enfrenta a Daniel Lozano como si lo hiciera contra un campeón del mundo, como si le fuera su carrera en el intento, porque él no sabe pelear de otra manera ni decirle que no a un reto.

Esta es una pelea de riesgo, porque la próxima es por un titulo.

“Primeramente agradecido con Dios, con mi manager William Ramírez y mi entrenador Moro Fernández. Sabemos que esta pelea tiene una responsabilidad tremenda porque es un paso intermedio hacia una pelea grande, pero estamos de vuelta con la promotora que siempre me ha abierto las puertas. Trataremos de evitar cualquier sorpresa, un golpe, un corte’‘.

¿Qué has visto de tu oponente?

“Como todo mexicano, es aguerrido, es fuerte. Tiene experiencia porque ha peleado con grandes campeones, así que posee bastante recorrido, pero igual no voy a confiarme. La preparación ya le hemos hecho. Vamos a hacer nuestro trabajo haciéndole caso a la esquina’‘.

¿Te ilusiona estar tan cerca de un título mundial?

“Primero, es el sueno de todo boxeador y luego el salir airoso económicamente para poder ayudar a la familia. Que sea lo que Dios quiera. Me siento contento por la oportunidad y cómo me han llevado mi manager y mi entrenador desde que vine aquí a Miami. Esta es mi segunda familia’‘.

Nicaragua ha dado grandes campeones de boxeo.

“Para mi sería un orgullo ser parte de esa lista. Como bien dices, Nicaragua ha dado buenos campeones. Así que me ilusiona mucho poder lograr esa meta. Digo que la batalla la vamos a ganar primero en el gimnasio y seguimos enfocados hacia ese objetivo. Confío en que esa pelea llegará antes del fin del 2021’‘.

¿Qué te dicen tus paisanos?

“Hay controversia. Hay gente que me apoya, pero hay otra parte que no, como en todos los países. Eso no me afecta. Sé que la gente cercana. Como dicen, a veces es mejor tener pocos amigos, pero que sean de confianza, leales. No me importa tener multitud de gente, si los pocos que tengo son buenos’‘.