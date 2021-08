Patria y Vida noquea a Patria o Muerte, ¿por qué Yordenis Ugás es el campeón de Cuba más allá del ring?

Claro que esto no es nada de Patrio o Muerte, sino de Patria y Vida, con Yordenis Ugás, campeón de campeones.

Yordenis Ugás nunca lo olvidó. Cuando Julio César La Cruz puso el fatídico Patria o Muerte por encima de Patria y Vida, aquello dejó un mal sabor de boca en muchos cubanos y, especialmente, en el campeón welter que tanto había hecho por magnificar la lucha por los derechos de sus compatriotas.

Campeón olímpico, La Cruz había utilizado el telón de fondo de los Juego de Tokío para hacer un acto de fe partidista y gubernamental a solo días de que las protestas en su tierra fueran silenciadas con represión brutal, cuando todavía estaban en las cárceles muchos de quienes se arriesgaron a pedir la libertad que durante seis décadas se les había escamoteado.

“Patrio y Vida no, esto es Patrio o Muerte, Venceremos’‘, vociferó La Cruz tras vencer al cubano naturalizado español Emmanuel Reyes, quizá por una firme creencia en el sistema comunista, tal vez por pura conveniencia y doble moral en busca de alguna mejora económica, un arreglo en la casa, una casa nueva, unos mililitros de gasolina...

La frase de La Cruz fue utilizada de inmediato como combustible para la maquinaria propagandística de La Habana en momentos en que la fachada se cae a pedazos y van quedando menos apologistas del desastre. De modo que su grito fue como un regalo a la doctrina inservible.

Ugás, ese Ugás que marchó en Washington sin saber que enfrentaría al gran Manny Pacquiao nunca lo olvidó y esperó el momento del desquite que le llegó en un escenario superior al de los Juegos Olímpicos que cada vez pierden más lustre y en la capital japonesa -según las encuestas- no eran queridos ni por los propios ciudadanos del país.

La caja de resonancia no pudo ser mejor para Ugás, quien de enfrentar al argentino Fabián Maidana pasó a tener de oponente a uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, una leyenda viva que atraería la atención de todos los amante del boxeo en las cuatro esquinas del mundo.

Desde que salió con la música de Patria y Vida, una canción convertida en himno de rebeldía, quedó claro que Ugás no había olvidado, cuando combatió con esa frase al dorso del short fue una reafirmación importante, pero lo mejor vendría al final, después de que le levantaran la mano triunfal y le diera las gracias a Pacquiao por la oportunidad de compartir un ring.

“Esto no es Patria o Muerte nada, esto es Patria y Vida’‘, gritó Ugás con un gesto tan genuino que no se encontrará un mejor momento y mejor imagen para resumir lo que ha sucedido por estos días en Cuba, lo que no debe olvidarse nunca mientras sigan gobernando en la isla los que desgobiernan desde hace tanto tiempo.

La historia recordará a La Cruz por sus títulos olímpicos, pero también por su frase de regreso a la caverna vieja y gastada de una propaganda que no convence ni ilusiona. La historia recordará a Ugás por haberse levantado de la nada para convertirse en campeón profesional y haber derrotado a un histórico como Pacquiao contra todo pronóstico.

Los cubanos, sin embargo, lo recordaremos también como un hombre que elevó su voz por aquellos que no pueden hacerlo, que utilizó el gran momento que le regaló el boxeo y la vida para asestar otro golpe a quienes no tienen nada que ofrecer salvo represión y mentiras.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Claro que esto no es nada de Patrio o Muerte, sino de Patria y Vida, con Yordenis Ugás, campeón de campeones.