Les duele ver a un cubano libre convertido en campeón mundial. Les duele que diga Patria y Vida

Después del triunfo sobre Manny Pacquiao, a Yordenis Ugás le quedaba un golpe por tirar antes de bajar del ring. Ahora, el campeón sabe que ese esfuerzo tuvo un impacto directo en el rival deseado que no era el legendario peleador filipino sino el gobierno dictatorial de Cuba.

Cuando el rey del peso welter terminó su tarea de desmantelar a Pacquiao, aprovechó la entrevista de la cadena Showtime para reafirmar lo que siempre ha creído, que su tierra merece otra oportunidad de filosofía de vida y otra ideología que no sea la comunista.

“Esto no es Patria o Muerte nada, esto es Patria y Vida’’, gritó el campeón y de la misma manera en que el gobierno de La Habana reaccionó ante la salida de la canción de ese nombre, ahora volvió a hacerlo con un editorial en la publición Jit del Instituto Nacional de Deportes (INDER) donde le llaman servil y malagradecido.

Ugás, respondió con una sonrisa, porque sabe lo que eso significa.

“Les duele ver a un cubano libre, les duele ver a un cubano que no tiene miedo, que dejó de ser un esclavo y salió de su finca para convertirse en campeón del mundo’’, comentó Ugás en una conferencia de prensa presentada por la Asociación Mundial del Boxeo. “Les duele que yo diga Patria y Vida’’.

Jit acusó al campeón welter de servil y plegarse a eso que ellos llaman sectores reaccionarios contra el gobierno de la isla, y agregó a la sarta de insultos la desmemoria y la falta de agradecimiento con quienes lo forjaron en un editorial que algo bueno tuvo: al menos habló de su triunfo el pasado sábado.

Esas acusaciones no son nada nuevo contra quien levanta su voz contra el régimen de La Habana, pero lo que no parecía saber Jit es que Ugás llevaba tiempo, mucho tiempo antes de que Patria y Vida se convirtiera en un mantra de libertad, denunciando los horrores de quienes gobiernan su tierra.

Por otra parte, Ugás aclaró que no tiene nada personal contra Julio César La Cruz, campeón olímpico cubano en Tokio 2021, que tras ganar la medalla de oro se pronunció en contra de Patria y Vida al gritar “que esto es Patria o Muerte, Venceremos’‘.

“Él puede pelear por Cuba en las olimpiadas, no tengo nada en contra de eso’‘, explicó Ugas. “Lo que tengo en contra es que le haga lobby, que le haga promoción a una frase, Patria o Muerte, y a un país que es una dictadura que mató gente el 11 de julio, que tiene preso a todo el que piensa diferente, que la gente se está muriendo porque no hay medicina. Mi problema con él fue eso, porque no es Patrio o Muerte, sino Patria y Vida lo que los cubanos libres deseamos’’.

La reverberación del triunfo de Ugás el 21 de agosto sobre Pacquiao en Las Vegas ya comienza a sentirse en varios gimnasios donde entrenan púgiles cubanos, desde la propia academia del profesor Ismael Salas en Las Vegas hasta los gimnasios en Miami.

“Tenemos una dictadura de 60 años y los pocos que hemos salido lo hemos hecho bien, hemos competido’’, agregó Ugás. “Creo que representé bien al boxeo cubano. Somos muy pocos. Ser profesional para un cubano es muy difícil. Creo que el presente y el futuro es bueno’’.