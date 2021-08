La victoria de Yordenis Ugás era necesaria tras la olimpiada, afirma autor de Patria y Vida

Yotuel Romero lanzó la primera bola en un juego de los Marlins en La Pequeña Habana, pero el artista ha pegado un jonrón, o mejor dicho, un nocaut al gobierno de Cuba con Patria y Vida, una canción que se ha vuelvo un Himno de Libertad

Yotuel Romero lanzó la primera bola en un juego de los Marlins en La Pequeña Habana, pero el artista ha pegado un jonrón, o mejor dicho, un nocaut al gobierno de Cuba con Patria y Vida, una canción que se ha vuelto un Himno de Libertad para muchos, entre ellos los deportistas.

Desde los spikes y las gorras de los peloteros de Grandes Ligas, hasta la ropa de Yordenis Ugás en su triunfo sobre Manny Pacquiao, a Youtel le ha impresionado como los deportistas cubanos han hecho suya la frase como figuras visibles y respetadas por multitudes.

Vestido con un jersey de los Marlins que llevaba el nombre del artista Hamlet Lavastida, preso por sus críticas al régimen cubano, Youtel conversó con El Nuevo Herald sobre el significado de Patria y Vida en la casa de un equipo que la ha apoyado desde el inicio, en pleno corazón de Miami.

¿Te sorprendió la manera en que los deportistas cubanos respondieron?

“La frase ha calado en el cubano profundo. Siempre digo que los pilares fundamentales de Cuba han sido la música y el deporte. Que estemos en sintonía artistas y deportistas es fenomenal’‘.

Los Marlins han sido un equipo de Patria y Vida...

“Me parece increíble, porque siendo Miami la cuna del exilio, la cuna de tantos cubanos que han sido afectados por la dictadura, era como el apoyo que hacía falta’‘.

¿Qué te pareció la pelea de Yordenis Ugás?

“Me pareció necesaria la victoria. Hablé con él y le dije que no sabía qué necesario y en qué momento él había logrado mantener su título, más tras lo sucedido en la Olimpiada que otros cubanos decían Patrio y Vida no, Patria o Muerte. Poder decir Patria y Vida frente a Pacquiao. Olvídate de la Olimpiada, esa es la audiencia’‘.

Ugás siempre ha sido de Patria y Vida antes de la canción.

“Es necesario que se sumen. No importa cuando uno venga. No importa en que momento digas que me quiero sumar. Mientras más sumemos, juntos seremos muchos más’‘.

¿Cuán débil es una dictadura que tambalea ante una canción?

“Desde el momento en que una pintura de Luis Manuel Otero Alcántara puede sacar un pueblo a la calle, que una canción puede hacerlo. El problema no es la canción sino ellos. Su mentira se cayó, quedó en el piso, nunca prosperó. Patria y Vida es el desahogo de millones de cubanos que quieren decir lo mismo. Eso lo encontraron en la canción de que esto se acabó. Para mí se derrumbó, solo lo están apuntalando’‘.

¿Pensaste que Patria y Vida se convertiría en esta frase tan potente?

“Sinceramente no. Sí sentí que tenía una energía pura.Cada vez que la escuchaba experimentaba algo. La escuché durante cinco días antes de que saliera y siempre sentía lo mismo. Hoy por hoy la vuelvo a escuchar y me vuelvo a emocionar’‘.

Muchos venezolanos y nicaragüenses también se emocionan por igual.

“Todos pertenecemos a un centro de desintoxicación comunista. Todos estamos afectados por lo mismo. Esa foto que yo vi de Pacquiao en el suelo y Ugas con Patria y Vida, Pacquiao la mira y no le dice nada, pero para el cubano, una sola palabra, una sola foto dice tantas cosas. Hay que seguir, la fe no hay que perderla, porque estamos luchando por algo muy justo que es la libertad’‘.

Te vimos lanzado la pelota en el juego de los Marlins, ¿jugaste al béisbol?

“Más o menos, ¿me viste no? Lo mío era el Polo Acuático’‘.