Un hombre de casi 60 años sube al ring y Donald Trump comenta, el signo del boxeo actual

Evander Holyfield se ha pasado toda la semana intentando convencer a todos que no corre peligro. Vitor Belfort ha empleado la misma cantidad de tiempo tratando de vender la pelea. Al final, quién sabe si Donald Trump sea la carta de triunfo de esta llamada noche de leyendas.

Holyfield, uno de los grandes campeones pesados de todos los tiempos, y la venerable figura de las artes marciales Mixtas chocarán este sábado 11 de septiembre -no olvidar el significado de esta fecha- en un ring dentro del Hard Rock Live en el Casino Seminole de Hollywood, Florida, como parte de la moda que pretende traer de vueltas a leyendas del pasado.

“Estoy bien, me he cuidado, como saludable, hago ejercicios’‘, comentó Holyfield durante un entrenamiento abierto para la prensa. “Esto es para demostrarles a los jóvenes que sí se puede hacer. Todavía me queda poder en las manos. Esta va a ser una gran pelea’‘.

Puede que lo sea. Belfort se muestra impresionante a sus 44 años. Holyfield se encuentra en excelente forma para un hombre de 58 muy cercano a los 59. Pero una cosa es exhibir físico para la cámara y otra para someterlo al rigor de una pelea con todas las de la ley. Aquí no hay nada de exhibición, como Mike Tyson y Roy Jones, sino golpes puros y duros.

Cuando la Comisión Atlética de la Florida dio su aval para sancionar este combate como cualquier otro, muchos levantaron las cejas. Después de todo, la Comisión Atlética de California había rechazado darle aprobación basada, sobre todo, en la avanzada edad de Holyfield para un deporte de combate.

Aquí podemos decir todas esas frases manidas alrededor de la edad, que es un número, que es algo mental, que lo importante es la actitud, pero piensen con detenimiento: un hombre cercano a los 60 años va contra otro más joven. Holyfield, por otra parte, vivió una carrera luminosa como el único en la historia que tuvo campeonatos absolutos como crucero y pesado, pero fue de batalla en batalla dejando algo de su salud y su cerebro.

Por dejar, dejó hasta un pedazo de oreja en aquella infame pelea contra Tyson. ¿Pudiera dejar algo más sobre el ring este sábado? Los organizadores de Triller habla de la pelea de la década, del siglo, pero se trata de un acto peligroso donde un hombre mayor intercambiará golpes, cuando debería estar sentado viendo golpearse a otros.

Holyfield luce gastado, lento. habla como si una palabra debiera pedir permiso a la otra para ser pronunciada. Belfort actúa vital, dinámico. Quizá la única ventaja del ex campeón del boxeo es que el otro no es boxeador, sino un gran artista marcial que incursiona en el boxeo.

Seamos sinceros. Esta pelea no debería ocurrir, pero los tiempos en el boxeo son convulsos, marcados por la irrupción de youtubers y artistas que entran a saco con el contubernio de las autoridades deportivas que aprueban todo para que siga el espectáculo y la generación de ganancias.

¿Quién lo iba a decir? Un ex presidente comentando. Donald Trump sabe de boxeo y mucho. Estuvo involucrado en la promoción de varias peleas del mismo Holyfield y, después de ser estrella en televisión y figura en la Casa Blanca, se sentirá como pez en el agua.

Trump ha sido como punta que faltaba, la pimienta que no existía. De esta cartelerea se hablaba poco cuando se vino abajo el pleito con Oscar de la Hoya, pero el anuncio de que Trump y su hijo estarían en la cabina ha reiniciado un debate que a los organizadores les viene como anillo al dedo.

Así las cosas, veremos que deja este encuentro de leyendas en ese edificio que todos conocen como “La Guitarra’‘. Pero no olvden que un casi sexagenario sube al cuadrilátero a poner su vida en peligro. Si algo sucede, alguien será responsable, más allá del propio Holyfield.