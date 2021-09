Oscar de la Hoya vio que esto era de verdad y decidió que una pelea con Belfort no era para él

Derik Santos Rosario quería quizá más que Vitor Belfort la pelea contra Oscar de la Hoya. De modo que cuando supo que el Golden Boy había caído víctima del coronavirus se dio a la tarea de preparar a su pupilo para Evander Holyfield.

Pero cuando vio el video de De La Hoya en el hospital hablando de su batalla contra el COVID-19, algo no le sonó del todo bien al conocido entrenador, quien no tuvo reparos en darlo conocer al mundo y vocear su preocupación por la salida del varias veces campeón de su compromiso contraido con Belfort.

A pesar de todo, Santos no pierde la fe de que De La Hoya enfrentará a Belfort más temprano que tarde, aunque para eso debe superar primero a Holyfield este 11 de septiembre en la cartelera de Triller en el Hard Rock Live del Casino Seminole.

De de la Hoya a Holyfield, ¿cómo cambió el plan de trabajo?

“Obviamente, lo último que se le va a un boxeador es la pegada. Holyfield no es tan rápido como antes. Tenemos una amistad, é como muy sano, se ve en buenas condiciones. No lo voy a descartar. Como guerrero de MMA, Vitor siempre está preparado para cosas diferentes, cambios de último momento’‘.

¿Pero quién resulta más peligroso?

“De la Hoya por el movimiento, las combinaciones, la velocidad. Como entrenador, quería mucho esa pelea, porque era un evento histórico. Estuve en un equipo que le ganó a Bernard Hopkins y también quería un momento similar contra Oscar de la Hoya. Lo de Holyfield es el poder, pero no el movimiento’‘.

Entiendo, entonce, que Belfort golpeará y se moverá...

“Sí, en esta situación lo que quiero es que Vitor luzca bien y que Evander no tenga ningún tipo de problema. Que vengan más peleas de este tipo y ojalá que se de la pelea con Oscar en un futuro no muy lejano. Oscar no necesita de esto, pero ojalá que se de’‘.

Dejabas entrever que De La Hoya se retiró por algo más que el COVID...

“Dije que encontraba un poco extraño que el día antes de su enfermedad habíamos visto un entrenamiento de él y se le veía en forma, todo estaba bien. Siempre lo había visto fuerte, saludable. Ya estaba vacunado. No soy médico, pero vacunado no debe darte tan fuerte’‘.

Entonces, ¿qué crees que pasó?

“Creo llegó el momento en que Oscar vio que esto estaba pasando de verdad y vio la seriedad con que estábamos tomando esto y lo hacíamos por respeto a él. Si él si estaba enfermo, Dios quiera que se recupere bien, pero creo que quizá no fue eso. Solo digo que me parece extraño. Lo respeto mucho. Lo encuentro extraño. Estamos jugando a ser detective en esto. El decidió que esto no era para mí’‘.

¿Cómo reaccionó Belfort al saber que era Holyfield?

“Vitor es de la vieja escuela, a él no le importa el rival. Si la traes a King Kong, él quiere pelear contra King Kong. Cualquier nombre que le dices, él lo quiere. Yo tengo que aguantarlo’‘.