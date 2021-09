Ex campeón mundial juvenil de Cuba impresionó en Miami con un KO, ahora va por otro golpe fuerte

Idalberto Umara vivió intensamente su debut en Miami que vino en forma de nocaut. Este viernes regresa como parte de la velada Got Talent -con sede en el Teatro Manuel Artime- de la empresa M&R Boxing Promotions

Idalberto Umara vivió intensamente su debut en Miami que vino en forma de nocaut. Este viernes regresa como parte de la velada Got Talent -con sede en el Teatro Manuel Artime- de la empresa M&R Boxing Promotions, que le ha dado acogida y rumbo a su todavía joven carrera profesional.

Campeón mundial juvenil en el 2018, Umara era uno de los mayores prospectos del boxeo cubano y material de equipo olímpico, pero decidió irse a México primero y luego cruzar la frontera para llegar a este país en busca de una meta superior que en su tierra jamás habría alcanzado.

En M&R están impresionados con lo que han visto de este chico espirituano de apenas 20 años, algo que se confirmó como una promesa en su presentación anterior, y ahora solo queda esperar que su progreso continúe.

Segunda pelea profesional en Miami, ¿qué esperas de ella?

“Espero lo mejor de mí y estamos trabajando muy duro para eso. La primera experiencia fue excelente, un nocaut en el primer round y siento que el público me recibió con mucho agrado. Sé que llegué como un desconocido, pero espero que eso cambie pronto’‘.

¿Qué sacaste de esa primera experiencia?

“Había alguna expectativa por verme, además sabía que muchos cubanos iban a estar en la cartelera para verme. Quería impresionar y ahora me doy cuenta de que eso viene solo con el buen trabajo y ejecutar lo que se ha preparado en el gimnasio. Ahora voy con más confianza’‘.

Es tu primera pelea a seis asaltos.

“Créeme que me siento listo para una pelea a seis, a ocho y lo que sea. Desde el punto de vista de la resistencia me siento muy fuerte, siento que puedo durar todo el tiempo posible, pero también sé que no debo apurarme y caminar de la manera en que mi entrenador y me empresa me han trazado’‘.

¿Cómo te has adaptado a Miami?

“No puedo quejarme. Tengo muchos apoyos, de mi entrenador, de mi manager. Me siento en casa y me parece genial que el principio de mi carrera profesional sea en esta ciudad que tiene tanta tradición de boxeo y donde hay tantos de mis compatriotas’‘.

¿Sientes el cambio de lo amateur a lo profesional?

“Sí, ha cambiado mucho. Diría que el boxeo amateur va desapareciendo en mí. Antes ponía mucho énfasis en lo técnico, ahora busco generar más ofensiva, quiero ser más agresivo. Lo primero es ganar, pero también quiero darme a conocer, que la gente piense en mí y sienta que verá una buena pelea’‘.

¿Era esto lo que imaginabas cuando estabas en Cuba?

“Es muy difícil imaginar cosas allá, pero veo muy bien lo que está pasando en mi carrera y la meta es avanzar rápido para pelear por un título. Si he logrado caminar en el 2021, el próximo será de mayor alcance’‘.